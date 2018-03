La Virtus Roma torna a vincere superando Agrigento

Alle 18 Virtus Roma-Moncada Agrigento al Palatiziano : La Virtus Roma oggi, Alle ore 18:00, affronterà Agrigento al Palatiziano, in una sfida tutt’altro che semplice visti i sogni playoff, sempre più vivi, dei... L'articolo Alle 18 Virtus Roma-Moncada Agrigento al Palatiziano proviene da Roma Daily News.

Virtus Roma - un tunnel senza via d'uscita : Se si potesse definire il momento della Virtus Roma con una metafora salterebbe subito in mente una macchina che, una volta entrata in una galleria...

Virtus Roma impegnata nel derby con Rieti : Virtus Roma impegnata nel derby con Rieti. Bechi: «Crescere ulteriormente in coesione e consistenza». derby laziale per la Virtus Roma che domani, per la 23^...

DIRETTA / Virtus Roma Napoli (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2 oggi) : DIRETTA Virtus Roma Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, match delicatissimo per la salvezza (oggi 18 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Virtus Roma Napoli/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket A2 oggi) : diretta Virtus Roma Napoli Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, match delicatissimo per la salvezza (oggi 18 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 07:54:00 GMT)

La Virtus Roma tiene botta per tre quarti ma vince Casale Monferrato : La Virtus Roma tiene botta per tre quarti ma vince Casale Monferrato. Nuova sconfitta per la Virtus Roma che si arrende sul campo della Novipiù...

Virtus Roma : domani 20 : 30 contro la Bertram Tortona : Virtus sul campo di Tortona nel turno infrasettimanale. Bechi: «Intrapresa la strada giusta, dobbiamo continuare su questo percorso» Turno infrasettimanale per la Virtus Roma che...

E´ stata presentata la partita contro la Virtus Roma - valida per la diciannovesima giornata della Serie A2 : Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 , 102 Mhz, , Radio Cuore Trapani , 89.6-89-9 Mhz, e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra ...

Givova Scafati cala il tris di vittorie consecutive - battuta anche la Virtus Roma. : Ma veniamo alla cronaca della partita. Santiangeli e Lawrence dal perimetro, coadiuvati da Sherrod nel pitturato, lanciano subito un segnale chiaro all'avversario , 15-3 al 6', . Coach Bechi chiama ...

Virtus Roma ospite della Givova : Virtus Roma ospite della Givova domani alle 18.00. Bechi: «Scafati squadra tosta, esperta e completa; dobbiamo rimanere coesi in questo momento». Terza giornata del girone...

Serie A2 - la Virtus Roma firma Davide Parente. Spinelli nuovo DS : Roma - La lunga Serie di infortuni che hanno flagellato in questo ultimo periodo la Virtus Roma ha spinto il club capitolino a correre ai ripari ingaggiando l'esperto playmaker Davide Parente. Classe ...

Virtus Roma vittoria sulla sirena - domata Latina : vittoria importantissima quella conquistata quest'oggi dalla Virtus Roma che conferma sempre di più quanto il PalaTiziano sia diventato un fattore positivo. Latina si arrende solamente...