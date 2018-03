La tragica morte dell' acrobata del Cirque du Soleil Le immagini dell' incidente mortale

La tragica morte di Giorgio Reali - travolto da un treno : Una lettera al mensile «Bargiornale», nella speranza di potere organizzare una gara, e nel settembre del 1987 al parco giochi di Maia Bassa arrivano più di cento atleti da tutto il mondo: un paio ...

“L’hanno deriso fino alla morte - anche al funerale”. La tragica fine a 17 anni - saltando giù da un ponte. Una tragedia tutta italiana dietro la quale ora emerge una realtà ancora più terribile - inaccettabile : “Ti scrivo questa lettera, la mia ultima lettera. Si hai capito bene, perché non credo di riuscirci più. Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e non trova nessuno dietro di sé che gli dica: ehi oggi sei maledettamente bello”. Parole terribili, agghiaccianti. Scritte da un ragazzo di soli 17 anni poco prima di compiere il più gesto più atroce, togliendosi la vita. Un caso che ha scosso il ...

“Le bimbe sono morte”. La reazione di Antonietta Gargiulo alla tragica notizia : le lenzuola strette in un pugno e quella telefonata all’amica : “Non so più che fare, non so come andrà a finire”. Ha la voce stanca Antonietta Gargiulo in una delle tante telefonate in cui si sfogava con le sue amiche per gli appostamenti del marito e carabiniere Luigi Capasso da cui si stava separando. Parole di disperazione pochi giorni prima la tragedia: prima di suicidarsi Capasso l’ha ferita, si trova ancora in un letto d’ospedale e ha ucciso le loro figlie, ...

“Che schifo!”. Davide Astori - spunta la scritta della vergogna. Italia sotto choc : parole ignobili poche ore dopo la tragica morte del capitano viola. Spaventoso - sul serio : Davide Astori, quando la tragedia fa perdere il senno (e siamo stati clementi): quello che è successo poche ore dopo la drammatica morte del calciatore e capitano della Fiorentina è davvero da brividi. Se le parole del giocatore brasiliano ex Juventus Dani Alves a commento della scomparsa del collega, 31 anni, una compagna e una figlia di soli 2 anni amatissime, hanno fatto accapponare la pelle a molti, rimasti malissimo per cotanta, ...

Anticipazioni Il Segreto aprile 2018 : la tragica morte di una bambina - ecco chi : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Il Segreto", lo sceneggiato che da pochi giorni in Spagna ha festeggiato il settimo anno di messa in onda su Antena 3. Ricordiamo ai nostri lettori che lunedì prossimo 5 marzo non verrà trasmesso l'appuntamento in prime time per dare spazio nuovamente al programma di Nicola Porro "Matrix". Ma cosa accadrà ad aprile 2018? Le Anticipazioni che arrivano da terra iberica ci rivelano che in paese avverrà ...

Lutto nel mondo del cinema. “Una morte terribile - davanti agli occhi di tutti”. Attrice di talento - bellissima e molto amata - se n’è andata tragicamente : “Ha spezzato il cuore a milioni di fan” : Attrice leggendaria, amata in tutto il paese per il suo talento, per la sua bellezza e dolcezza. Se n’è andata all’improvviso, stroncata da un infarto che non le ha dato nessuna possibilità, l’interprete di tante pellicole di successo Sridevi Kapoor, a Bollywood era una star indiscussa. A rendere noto il decesso dell’Attrice è stata la famiglia. Conosciuta semplicemente come Sridevi, la donna è morta a Dubai mentre ...

“Una morte tragica…”. Lacrime nello studio di Verissimo. La bellissima vip racconta così il suo lutto tremendo : “Attacchi di panico all’ordine del giorno”. Silvia Toffanin e pubblico senza parole : “L’Isola dei Famosi mi ha dato tanto perché io ho superato gli attacchi di panico”: spiega Cecilia Capriotti, reduce dall’avventura come naufraga in Honduras e ospite nel salotto di “Verissimo”. Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima volta in cui ha avuto un attacco, la showgirl risponde che a due anni e mezzo ha perso il papà e da allora non ha parlato per tanto tempo avendo bisogno del sostegno ...

Dieta vegana per guarire i tumori? Ecco la tragica morte di una youtuber : Curare le malattie molto gravi è ormai da molti anni una preoccupazione di molti specialisti. Si stanno diffondendo sempre di più alcune cure per il cancro alternative alla vera e propria medicina. Si è iniziato con le cure omeopatiche qualche anno fa, fino ad arrivare - grazie soprattutto ai molti siti web ed alle fake news - a diffondere assurde soluzioni per curare malattie molto gravi. Stavolta è stata Mari Lopez, un'accanita sostenitrice di ...

Morte tragica dei figli di. Suicida Fidelito Castro : Ossessionato dal padre : Non ce l'ha fatta a sopravvivere a lungo alla Morte di quel padre dittatore che gli aveva sempre condizionato la vita e, adesso che non c'era più, paradossalmente gli mancava «la causa vivente» delle sue frustrazioni. O forse ha deciso di farla finita perché lo uccideva ogni giorno un po' vedere il contrasto tra la povertà del popolo cubano e le sue proprietà nel Mediterraneo, yacht inclusi su cui trascorreva ...

MARCO VANNINI/ Cosa è cambiato a tre mesi dalla tragica morte? (Quarto Grado) : MARCO VANNINI, Cosa è cambiato a tre mesi dalla tragica morte del giovane? Stasera approfondimenti in studio su quanto accaduto in casa della fidanzata Martina Ciontoli. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 06:49:00 GMT)

Villa d'Almè - la tragica morte di Alessandra : il fidanzato indagato per omicidio colposo : E' stato indagato per omicidio colposo il giovane di 21 anni, ex guardia giurata, che mercoledì sera ha colpito la fidanzata Alessandra Cornago con un colpo di pistola, uccidendola. Un...

Una Vita : la tragica morte di Guadalupe Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alla popolare telenovela [Video] spagnola “#Una Vita” trasmessa in Italia dal 22 giugno 2015. Purtroppo dalla Spagna non arrivano buone notizie, perchè nelle puntate che vedrete su Canale 5 dal 4 al 6 gennaio 2018, la perfida Ursula fara' un terribile gesto. Ursula uccide Guadalupe Se non avete avuto modo di vedere questa soap in questi giorni, vi ricordiamo che Cayetana ha perso completamente la ...

