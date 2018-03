Blastingnews

: RT @oltrelab: La start-up di Netcome offre di scaricare il tuo cervello su un computer - GianmariaSbetta : RT @oltrelab: La start-up di Netcome offre di scaricare il tuo cervello su un computer - oltrelab : La start-up di Netcome offre di scaricare il tuo cervello su un computer - ItaliaStartUp_ : La start-up di Netcome offre di scaricare il tuo cervello su un computer -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Coloro che sperano di mantenere il proprio corpo oltre la morte gia' conoscevano l'imbalsamazione e la crioterapia. Ma un'altra soluzione è stata appena considerata dallo-up VIDEONectome. Ha sviluppato un processo chimico di imbalsamazione, vetrificazione, che preserva la struttura interna di unper lungo tempo. Unico problema: questa tecnica è letale. Assume l'eutanasia per mantenere l'organo in perfette condizioni. Dobbiamo quindi decidere di morire con la speranza che un giorno tutte queste informazioni saranno digitalizzate ... e che ci sia una macchina in grado di emulare perfettamente la mente per iniettarla in un altro mezzo, come unVIDEO, un robot o un avatar. Tutto questo per ottenere una forma di seconda vita non biologica. Può sembrare totalmente pazzo, assurdo e dannatamente problematico da un punto di vista etico. Ma il progetto è ...