La prima volta di Powell | Fed verso aumento costo del denaro

WTA INDIAN WELLS - Osaka - una prima volta da sogno : La giapponese domina 6-3 6-2 Daria Kasatkina , che perde la terza delle quattro finali WTA giocate finora, e salirà al numero 22 del mondo la prossima settimana. A 20 anni e 135 giorni, Osaka diventa ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : la prima volta di Naomi Osaka. Liquidata in finale Daria Kasatkina in due set : Ad Indian Wells è esplosa, in tutti i sensi, la stella di Naomi Osaka. La giapponese, 20 anni, si è aggiudicata il prestigioso Premier Mandatory californiano, uscendo vincitrice, in maniera più netta del previsto (6-3 6-1), dalla finale con l’altro astro nascente, la russa Daria Kasatkina. Era la seconda finale più “giovane” dall’inizio del secolo: 20 anni a testa (solo Serena Williams e Kim Clijsters hanno fatto meglio, ...

Nicolò D'Amico per la prima volta a Maglie - il noto astrofisico ha dialogato con gli studenti del Capece - : Ha conosciuto Stephen Hawking, il cosmologo, scomparso di recente, ritenuto fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo? L'ho incontrato un paio di volte, l'ultima nel corso di un ...

Nibali - un colpo d'autore La prima volta è da sogno : ... ad oggi, può dire di aver vinto tutti i tre grandi Giri, due Lombardia, due campionati italiani, due Tirreno-Adriatico, e ora anche la classica più palpitante del mondo. Poteva esserci anche un oro ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vince per la prima volta la Milano-Sanremo dopo la fuga in salita : vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo per la prima volta. dopo i due successi al Giro d’Italia, i trionfi alla Vuelta di Spagna e al Tour de France, a 33 anni il messinese aggiunge al suo palmares anche la più importante classica del Ciclismo italiano. Un sigillo che esce dalla logica delle corse su due ruote, conquistato da uno scalatore in una gara che storicamente è terreno di conquista dei velocisti. Il campione Nibali, negli anni dei ...

Usa - debito supera per la prima volta i 21mila miliardi di dollari : Il debito americano sale e supera per la prima volta i 21mila miliardi di dollari. Nel primo anno di Donald Trump alla Casa Bianca il debito è salito di 1.000 miliardi di dollari e gli effetti del ...

Per la prima volta riuniti a Firenze gli artisti del gruppo OpenArtCode - per una suggestiva mostra alla Basilica di San Lorenzo [FOTO] : 1/5 ...

Carla Casciari - Pd - - proposta di legge rivolta ai servizi per la prima infanzia : Perugia " "Promuovere la massima diffusione, nell'ambito del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della ...

Toscana - per la prima volta un bimbo potrà avere due mamme sull’atto di nascita : Se la Corte Costituzionale darà il via libera, per la prima volta, sull’atto di nascita di un bambino nato in Italia, saranno registrati i nomi di due madri. Il piccolo ha due anni ed è nato dall’unione di una donna Toscana e di sua moglie, americana, che ha sposato nel 2014 in Wisconsin (e che ha partorito il loro figlio). La coppia si era rivolta a una clinica danese per la procreazione assistita: il bimbo è stato concepito con donazione ...

Il Commissario Montalbano - in replica la prima volta della nuova Livia : ‘Una faccenda delicata’ : I casi del Commissario Montalbano tornano in replica lunedì 19 marzo su Rai1 alle 21.25 con l’episodio Una faccenda delicata. La puntata, in onda per la prima volta nel 2016, vide il debutto di Sonia Bergamasco come nuova interprete per Livia Burlando, la fidanzata del protagonista. Il Commissario Montalbano, tre bionde per un ruolo: Sonia Bergamasco e le altre Livia Sonia BergamascoSonia ...

Travolta e uccisa da un auto : prima aveva litigato col fidanzato : È una cittadina russa di 24 anni, residente a Sassari, la donna investita a Macomer (Nuoro) e trovata morta sulle strisce pedonali nel crocevia tra la via Nenni e il corso Umberto. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio stradale contro ignoti, ma la vicenda presenta alcuni punti oscuri.Secondo una prima ricostruzione degli uomini della Squadra Mobile di Nuoro che, con gli agenti del Commissariato di Macomer stanno effettuando le ...

Catturato per la prima volta il “ruggito” di un vulcano : somiglia a un tuono - ecco l’AUDIO : Catturato per la prima volta il “ruggito” di un vulcano: ciò grazie a dei microfoni che hanno registrato, tra dicembre 2016 e agosto 2017, l’intera sequenza delle eruzioni del vulcano Bogoslof, nelle isole Aleutine, in Alaska. Il vulcano, tra la fine del 2016 e il 2017 ha generato più di 60 eruzioni, caratterizzate da esplosioni di ceneri e gas che hanno superato i 12 km d’altezza. La ricerca pubblicata su Geophysical ...

Gigi Hadid fotografata per la prima volta da quando è finita con Zayn Malik : A vederla sorridere come sempre ai paparazzi che l’aspettano sotto casa, non si direbbe che Gigi Hadid stia avendo a che fare con la fine di un amore durato due anni: la modella è apparsa solare come al solito nelle foto che arrivano da New York. Gigi Hadid – Leaving Her Apartment in New York City 03/15/2018 https://t.co/6KgLi8pTD5 pic.twitter.com/lbGH0o0tiq — CelebMafia (@Celeb__Mafia) 16 marzo 2018 Certo Gigi è abituata a sorridere ...

Trapianto di rene cross over - a Padova per la prima volta al mondo da donatore deceduto : Trapianto di rene cross over, a Padova per la prima volta al mondo da donatore deceduto Il marito ha ricevuto l’organo del morto, mentre la moglie, incompatibile, ha donato il proprio rene a un altro paziente Continua a leggere L'articolo Trapianto di rene cross over, a Padova per la prima volta al mondo da donatore deceduto proviene da NewsGo.