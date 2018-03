blogo

: La prima conduzione di Alberto Angela. Nel 1991 l'esordio sulla tv svizzera (VIDEO) - Varych4 : La prima conduzione di Alberto Angela. Nel 1991 l'esordio sulla tv svizzera (VIDEO) - tvblogit : La prima conduzione di Alberto Angela. Nel 1991 l'esordio sulla tv svizzera (VIDEO) - Marco_p3 : @andoniopre Questo sondaggio prima di questo programma avrebbe avuto percentuali diverse. È indicativo il fatto che… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Un po’ ingessato, soprattutto nell’abbigliamento dominato da una mega cravatta tipica della moda anni novanta, ma non troppo lontano dall’dei nostri giorni. La Rsi rispolvera ildella primissima apparizione da presentatore del divulgatore scientifico, vera e propria rivelazione delle ultime stagioni televisive.Campione d’ascolti con Meraviglie,esordì come conduttore neltelevisionecon Albatros, programma poi replicato in Italia su Telemontecarlo.prosegui la letturaLadi. Nell'tv) pubblicato su TVBlog.it 19 marzo 2018 04:24.