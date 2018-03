La nuova vita del tabacco | con Newcotiana non più sigarette ma farmaci e cosmetici

“La loro nuova vita là dentro”. In carcere con Sabrina e Cosima Misseri. Intanto Roberta Bruzzone attacca Franca Leosini. Polemiche a non finire sul caso di Avetrana : L’ultima immagine è quella di Sabrina che passeggia nel cortile del carcere. I capelli neri lunghi che scendono morbidi fino al seno. La luce è fioca, il passo incerto, la testa bassa. Sul suo volto non c’è il segno di un sorriso né la voglia di immaginare un futuro che, salvo una revisione del processo e un pronunciamento diverso dal giudizio di Cassazione, sarà chiuso dentro pochi metri quadrati. Poi arriva Cosima, i capelli grigi, ...

“The Voice of Italy 2018” : ecco tutte le novità della nuova edizione : Un cast rinnovato e un meccanismo nuovo: così, da giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte “The Voice of Italy 2018”. A condurre le 8 puntate del talent show che ha conquistato mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo arriva Costantino della Gherardesca mentre le poltrone girevoli ospitano il veterano J-Ax e coach “esordienti” Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Costantino segna una rivoluzione nella modalità di ...

Prodotti dual use - tutte le novità della nuova legge. C’è la “licenza zero” : il nulla-osta preventivo delle aziende all’export : Un po’ di chiarezza in più nella disciplina della materia, forti perplessità sulla decisione di inasprire le pene e una vera novità rappresentata dall’introduzione del meccanismo della “licenza zero” che non è ancora operativo, ma che potenzialmente potrebbe portare grossi benefici alle imprese esportatrici semplificandogli la vita. Questo in sintesi il giudizio di operatori e addetti ai lavori sul decreto legislativo n. 221/2017 sul ...

La nuova vita di Totò Cuffaro - da potente uomo politico ad agricoltore : L'ex governatore della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, diventa agricoltore. Abbandonata la politica attiva, l'ex presidente si dedica alla sua nuova vita di imprenditore agricolo e lo fa con coltivazioni pregiate nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, zona fertile e ricca del catanese,...

“Inizia così la mia nuova vita”. La svolta di Loredana Lecciso : dopo le vicissitudini sentimentali - ecco la decisione a sorpresa anticipata dalla solita Barbara D’Urso. Chissà cosa ne pensa Al Bano… : Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante Loredana, e ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - Verissimo/ Ecco come procede la storia d’amore : nuova vita per entrambi! : Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo: le prime dichiarazioni sulla storia d'amore appena nata tra i due... gioia ed entusiasmo per la coppia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:11:00 GMT)

Roberto Zanda e la nuova vita dopo l’amputazione dei piedi : “Mi sento un bambino appena nato” : L'ultramaratoneta ha subito l'amputazione di entrambi i piedi dopo aver rischiato di morire congelato in Canada.Continua a leggere

Glued for life - la nuova vita di Sammy e Virginia : Sammy e Virginia vivevano per strada, affrontando ogni giorno imprevisti nuovi. Riuscivano a mangiare solo quando qualcuno offriva loro qualcosa, e avevano perso anche la voglia di sognare un futuro migliore. Che però, nel modo più inaspettato, è arrivato. Un fotografo dell’agenzia Muchiri Frames, di Nairobi come loro, li ha incontrati per strada, e ha offerto loro un regalo. Un «restyling» completo: abiti nuovi e puliti, una bella doccia, un ...

Spesometro light - nuova scadenza e semplificazioni : tutte le novità : Per l'invio dei dati riguardanti fatture del secondo semestre 2017 i contribuenti avranno tempo fino al prossimo 6 aprile. Il termine sarà lo stesso anche per la trasmissione telematica opzionale...

Uomini e Donne - trono classico anticipazioni : SARA evita LUIGI - NICOLO’ bacia nuovamente MARTA : E’ accaduto un po’ di tutto nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta lunedì 12 marzo 2018; è dunque arrivato il momento di scoprire quali sono le novità nei percorsi di Mariano Catanzaro, Nicolò Brigante, Nilufar Addati e SARA Affi Fella. Dopo un primo bacio poco “coinvolgente”, a detta degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, LUIGI Mastroianni ha deciso di tornare alla carica con SARA ma ...

nuova arma in arrivo per Fortnite - immagini e novità esplosive : Fortnite sta decisamente crescendo in popolarità e ovviamente Epic Games continua a inserire contenuti interessanti per tenere sempre viva la curiosità dei giocatori. Lo sviluppatore ha annunciato il prossimo contenuto che arriverà in Fortnite Battle Royale, indovinate? Si tratta di una Nuova arma: esplosivo a distanza. Tutto questo è stato annunciato via Twitter con tanto di immagine e ...

Volley femminile - come sarà la nuova Italia verso i Mondiali? Tutte le possibili azzurre : tra conferme e novità - ruolo per ruolo : Tra due mesi l’Italia farà il proprio debutto stagionale, la nostra Nazionale è pronta per esordire nella rinnovata Nations League e per lanciarsi verso i Mondiali in Giappone. Il CT Davide Mazzanti ha già tratto indicazioni importanti dalla regular season di Serie A1 e i playoff serviranno per cristallizzare il gruppo che vestirà l’azzurro durante l’estate. Il coach ha dichiarato più volte di voler puntare su un gruppo giovane ...

La nuova vita di Belinelli : "Rinato a Philadelphia e la Nba ora mi rispetta" : L'azzurro alla nona squadra: 'Mi cercavano in tanti, vuol dire che qualcosa ho fatto. Playoff, pronti a sfidare anche James' Al tour nordamericano di Marco Belinelli, con nove destinazioni in poco più ...

SSD GOODRAM Iridium PRO (480 GB) : date nuova vita al vostro PC! : Quando si ha bisogno di un dispositivo veloce e affidabile per archiviare i vari file, la scelta migliore da fare è acquistare un buon SSD. Questi dispositivi non solo consentono di archiviare dati velocemente e facilmente, ma consentono anche di dare nuova vita ai notebook datati oppure a quelli dotati di HDD lenti e rumorosi. Infatti, installando il sistema operativo su un SSD, si avrà un aumento considerevole delle prestazioni generali. In ...