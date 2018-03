La Meloni denuncia Gentiloni di cedere acque territoriali alla Francia | ma la Farnesina

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) La notizia di possibili cessioni diè priva di ogni fondamento, "l'accordo bilaterale del marzo 2015 non è stato ratificato dall'Italia e non può pertanto produrre effetti giuridici". Lo precisa la, "relativamente alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici". Il riferimento implicito è a Giorgia, oltre a quello del deputato uscente di Unidos, Mauro Pili, che la scorsa settimana ha organizzato un'iniziativa pubblica di protesta coi pescatori sardi a Santa Teresa Gallura.La leader di Fratelli d'Italia ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post: "In assenza di un intervento del governo italiano, il 25 marzo entrerà in vigore il Trattato di Caen con il quale verranno scandalosamente sottratti al Mare di Sardegna e al Mar Ligure alcune zone molto pescose e il diritto di sfruttamento di un importante ...