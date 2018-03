La marcia verso Torino

La marcia del fondo Elliott verso Tim : l'amministratore delegato Amos Genish incontrerà i vertici a New York. Mediaset vola in Borsa : Amos Genish, a Londra per la prima tappa del road show che lo porterà nei prossimi giorni a New York e Boston, vedrà Elliott nell'ambito degli incontri avviati gli investitori per presentare il suo piano per Tim e lo scorporo della rete. Mentre a Piazza Affari il titolo fa un altro passo avanti (+4,6% a 0,82 euro) e Mediaset vola (+9,2% a 3,33 euro) tra scambi boom per le scommesse legate al ritorno dell'idea di un'aggregazione tra ...

Torino - antifascisti in marcia verso incontro CasaPound : Stamattina a Torino la polizia ha perquisito le case di alcuni militanti del centro sociale askatasuna. E di CasaPound -

Cina - la lunga marcia verso i porti dell’Ue : dopo Grecia e Italia - obiettivo è il Belgio. “Ormai possiede 1/10 degli scali europei” : Da Singapore al Mare del Nord. La Cina sta mettendo le mani sui principali scali portuali tra Asia, Africa ed Europa. L’obiettivo è quello di colmare il deficit infrastrutturale eurasiatico e riportare in vita le antiche rotte commerciali lungo una “nuova via della seta marittima”, come annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nell’ottobre 2013. Ma nonostante la conclamata natura “win-win” del progetto, non ...

Banche - le incognite della marcia del Credito Valtellinese verso la maxi ricapitalizzazione a cavallo delle elezioni : Sarà interessante capire in quali tasche finiranno davvero le azioni del maxi aumento di capitale del Credito Valtellinese che partirà lunedì 19 febbraio e si concluderà l’8 marzo. Il successo dell’operazione è determinante non tanto per un ipotetico rilancio dell’istituto, quanto piuttosto per evitare che venga posto in risoluzione, schiacciato dall’enorme massa di crediti in sofferenza (4 miliardi, il 25% degli impieghi) e da perdite sempre ...

Liguria - il consiglio dice sì all'autonomia. Toti : "Tutti in marcia verso un futuro di efficienza" : ' In marcia, tutti insieme, verso un futuro di maggiore efficienza , di maggiore libertà e di maggiore vicinanza della politica ai cittadini'. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ...

Cina - la grande marcia verso un ambiente più pulito. Ora Pechino è il primo produttore al mondo di energia solare : Dal divieto di importazione dei rifiuti dal resto del mondo al primato di produzione di energia solare sul pianeta. Energie pulite, politiche e tecnologie per l’ambiente hanno contribuito nel 2017 alla crescita del 6,9% del Pil cinese. Per la prima volta dopo sette anni un forte segnale di ripresa, secondo gli analisti, dovuto soprattutto agli investimenti in questi settori. Già da un paio di anni la Cina sta cambiando rotta in fatto di ...