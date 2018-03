La malattia di Lady Gaga | la cantante in lenta ripresa avvistata in studio di

Lady Gaga annulla 10 concerti del suo tour europeo per problemi di fibromialgia : Sintomi e trattamenti della malattia : L’amatissima cantante Lady Gaga, devastata dal dolore causato dalla fibromialgia ha dovuto rinunciare al suo tour annullando ben 10 concerti per potersi curare e riprendersi da uno stato di grande dolore. Questa malattia è definita “sindrome del dolore che non si vede”, perché il dolore si sente però non viene riconosciuto, tanto che sino a qualche tempo fa in Italia non era riconosciuta neppure come malattia. Però, il 15 ...