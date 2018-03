La lista di Conte al PSG | tremano Inter | Milan | Juventus | Torino e Napoli

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata appunto in Europa, per mano del Barcellona, che nel doppio confronto di Champions, ha eliminato il club di Abramovich agli ottavi di finale con un Messi scatenato. Ieri ci sono stati i sorteggi, dove i blaugrana sono stati accoppiati alla Roma per i quarti di finale. I giocatori chiesti daal PSG Ormai i rapporti tra Antonioe Roman Abramovich sono ai minimi storici, determinante è stata appunto l'uscita dalla Champions ...