La Leosini porta con sé il tormento del dubbio | Sabrina colpevole o no?

(Di lunedì 19 marzo 2018) Franca, durante la seconda puntata di Storie Maledette svoltasi nello stesso luogo, il carcere di Taranto, e con le stesse donne,Misseri e la madre Cosima Serrano, usa la sua grande dote di esploratrice per carpire da loro almeno una parte di verità. Nessuno saprà mai la verità La verità di quanto accaduto nell'agosto del 2010 ad Avetrana, quel piccolo paesino della Puglia diventato famoso per la scomparsa e l'uccisione della povera Sarah Scazzi, la sapranno sempre e solo loro, le artefici del delitto, ognuno con un ruolo ben definito dalla legge, che attraverso prove e riscontri, le ha inchiodate al carcere per anni a venire.e Cosima, condannate all'ergastolo, potranno usufruire dei primi permessi tra almeno 20 anni. Di loro si parla durante il programma. Le due donne si lasciano interrogare: la prima tra lacrime trattenute, la seconda che non tradisce ...