La donna del leader deve restare nell' ombra? Perché Elisa Isoardi ha torto solo a metà

Papa Francesco : “La prostituzione è schiavitù e tortura della donna. E il 90% dei clienti in Italia sono cattolici” : “La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% sono battezzati, cattolici”. Un attacco duro quello di Papa Francesco contro la prostituzione, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Bergoglio ...

Il marito della donna uccisa a Terzigno ha annunciato l'omicidio in una lettera : "Voleva farsi giustizia da sé" : Aveva denunciato i maltrattamenti del marito alcuni giorni fa, quando per futili motivi aveva subito calci e spintoni. Immacolata Villani, 31 anni, è stata uccisa con un colpo di pistola davanti alla scuola di Terzigno, doveva aveva appena accompagnato la figlia. Un uomo si è avvicinato a lei, hanno iniziato a discutere e poi lo sparo alla testa che l'ha lasciata senza vita sull'asfalto.I carabinieri sono sulle tracce di Pasquale ...

Muore alla camera ardente della sorella : fatale un attacco cardiaco mentre vegliava la donna : ALBENGA - È morto alla camera ardente allestita per la sorella. È accaduto ad Albenga. Legati da questo insolito destino sono Giuseppa e Giovanni Sciascia. Lei aveva 89 anni ed è...

Nina Santisi - ME - : 'Si è vero - oggi solo una donna è componente della Giunta Accorinti' : Ho ritenuto nostro diritto e, soprattutto, nostro dovere sottoscrivere il documento per esprimere una visione politica valida nel presente, come per il futuro'. 'Difendo fortemente il valore del ...

In preda a crisi isteriche ruba la croce della Chiesa della "Madonna della Strada" - trasportato in Ospedale - : In preda a crisi isteriche è entrato all'interno della Chiesa della "Madonna della Strada" che si affaccia su piazza Fontana, a Taurisano, per impossessarsi della croce in ottone e, non contento, ...

REGGIO CALABRIA donna UCCISA NELL'AUTO DELL'AMANTE/ Ultime notizie ferito l'uomo : era vicino alla 'ndrangheta : REGGIO CALABRIA, DONNA UCCISA NELL'AUTO DELL'AMANTE: i due si erano appartati vicino ad un torrente. l'uomo, Demetrio Logiudice, ha un passato di legami con i clan di 'ndrangheta.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Milan del futuro : certezze Bonucci e Biglia - dubbi Suso e donnarumma : Il Milan sta cominciando a progettare la rosa 2018/19, già rinforzata con gli arrivi a parametro zero di Ivan Strinic e Pepe Reina. Secondo La Gazzetta dello Sport , tra le certezze da cui ripartiranno i rossoneri ci sono Leonardo Bonucci e Lucas Biglia , mentre per Gigio Donnarumma e Suso, due giocatori che in via Aldo Rossi vorrebbero trattenere, ...

donna uccisa mentre era con l'amante - boss della 'ndrangheta. La polizia : "Non escludiamo movente passionale" : Una Donna è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta.La polizia non esclude ...

Inchiesta su Raiola : la Finanza nella sede del Milan per i contratti di donnarumma - Balotelli e Niang : ... Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli - da soli hanno un valore di mercato pari a 160 milioni - è tra i più ricchi intermediari sportivi del mondo. Secondo Forbes, è il quarto in assoluto ...

Adua Del Vesco : "Minacce per essere la donna di Gabriel Garko" : Adua Del Vesco, astro nascente della recitazione, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha confessato di essere stata vittima di un vero e proprio attacco mediatico, sui social, da parte di alcuni utenti molto invadenti, che non hanno preso, di buon grado, la sua storia d'amore con Gabriel Garko: Ho ricevuto insulti pesanti e anche tante minacce. Molto spesso di persona, durante le mie uscite con Gabriel, e ancora di più sui ...

Elizabeth Holmes - la "Steve Jobs donna" - ora per i federali è la più grande truffatrice della storia : Il suo genio era stato paragonato a quello di Steve Jobs, ma l'ascesa di Elizabeth Holmes - fondatrice e amministratrice delegata della società di analisi del sangue Theranos, una delle donne più potenti della Silicon Valley - sembra destinata ad arrestarsi bruscamente. La Securities and Exchange Commission, ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, l'ha accusata frode.Holmes è salita alla ...

Novità al cinema : Maria Maddalena - Rachel e Lara Croft …la Festa della donna è sempre! : Diversi da quelli sognati dalla piccola protagonista di I racconti dell'orso di , e con, Samuele Sestieri e Olmo Amato , una coproduzione con la Finlandia ambientata in un mondo magico popolato da ...

Arsenal-Milan 3-1 - una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada della rinascita. Gattuso : “Sono orgoglioso. Su donnarumma…” : Arsenal-Milan 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche, ma che maschera ciò che è accaduto realmente sul campo. Il Milan ha creduto fortemente nel miracolo, specie dopo il vantaggio. Poi un rigore piuttosto discutibile ha spalancato le porte alla rimonta londinese, vanificando le speranze degli uomini di Gattuso. E’ stato comunque un Milan cattivo, arrembante […] L'articolo Arsenal-Milan 3-1, una resa da guerrieri: rossoneri sulla strada ...

Chi è Fabiola Giannotti - la scienziata prima donna alla guida del Cern : Ma non tutti sanno che anche qui in Italia abbiamo una scienziata giovane e famosa visto che è stata la prima donna a prendere la guida del più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ...