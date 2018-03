La Dieta Mediterranea | mangia sano e stai bene

Cilento : La Dieta Mediterranea siamo noi! Scopri l'iniziativa! : Potranno vedere con i loro occhi i benefici che nel mondo ha portato la Dieta Mediterranea. Un grazie particolare va al Museo di Pioppi e alla scuola, vicine ai nostri progetti e attente alla ...

Salute : rischio cuore - pareggio tra Dieta vegetariana e mediterranea : Una dieta vegetariana che includa uova e latticini è efficace come una dieta mediterranea nel ridurre il rischio cardiovascolare. E’ il risultato di uno studio, realizzato da ricercatori dall’Università di Firenze e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, pubblicato su “Circulation”, rivista dell’Associazione Americana di Cardiologia (Aha). La ricerca è stata coordinata da Francesco Sofi, docente di Scienze ...

Consumi - svolta salutista a tavola : torna la Dieta mediterranea : ...coltivatori diretti " è la principale componente del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 215 miliardi ed è quindi un importante indicatore dello stato dell'economia. ...

Torna a salire la spesa alimentare. Gli italiani riscoprono la Dieta mediterranea : In una fase positiva per l' export , l'associazione auspica che questi segnali buoni per l'economia - si consideri che la spesa alimentare è la principale componente del budget delle famiglie, dopo l'...

Alimenti : svolta salutista sulle tavole degli italiani - torna prepotentemente la Dieta mediterranea : svolta salutista sulle tavole degli italiani dove, dopo anni di abbandono, torna prepotentemente la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti dal quale si evidenzia che dopo cinque anni di segno negativo nel 2017 torna a crescere la spesa degli italiani per l’acquisto di beni alimentari con un balzo del ...

Paola Natali - geni ed ambiente.La Dieta Mediterranea può prevenire le malattie renali? : RE.ME.DIET è un progetto dell'Istituto di Ricerca Urologica (URI) dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano avviato agli inizi del 2017 dal Dott. Francesco Trevisani (nefrologo e ricercatore) e dalla Dott.ssa Arianna Bettiga (nutrizionista e ricercatrice) con l'obiettivo di dimostrare scientificame

Umore cambia con cibo : migliora con Dieta Mediterranea : L'Umore dipende dal cibo che si mangia. Lo spiega una ricerca condotta su alcune persone a New York. dieta Mediterranea per evitare la depressione

Dieta Mediterranea : uno stile di vita tra mito - cultura e scienza" Eventi a Lecce : Venerdì 26 gennaio Lecce, alle ore 17.30 si svolgerà, presso la Sala Conferenze dell'Ex Conservatorio Sant'Anna, il convegno 'Dieta mediterranea: UNO stile DI vita TRA mito, cultura E SCIENZA'. L'...

Ecco come la Dieta Mediterranea può aiutare gli anziani : Un’analisi di diversi studi indica che seguire la dieta mediterranea può ridurre il rischio di fragilità negli anziani. I risultati suggeriscono che una dieta che insiste su cibi di origine vegetale – come frutta, verdura, grani interi, legumi e noci – può aiutare a mantenere le persone in salute, indipendentemente dalla loro età. La fragilità è comune tra gli anziani e la sua prevalenza sta aumentando con l’invecchiamento della popolazione. Gli ...

Dieta Mediterranea : toccasana per anziani : La Dieta Mediterranea può proteggere gli anziani da vari problemi di salute legate alla fragilità tra cui fratture e demenza. Ecco cosa si mangia.