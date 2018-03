La depressione è una malattia invalidante e dà diritto ai benefici della Legge 104

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia si è presa una pausa : lei è ricaduta in depressione? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ stanno vivendo un nuovo periodo difficile a causa della troppa pressione mediatica. L'attrice rischia di nuovo la depressione?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 03:30:00 GMT)

"Ho sofferto di depressione - una malattia che non si può dimostrare. Oggi continuo con terapia e medicine" : Ghemon, nome d'arte di Giovanni Luca Picariello, classe 1982, alto, biondo e con tanta voglia di raccontarsi: è questa la carta d'identità di uno dei rapper del momento. In concomitanza con l'uscita della sua autobiografia per i tipi di Harper Collins (Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, nelle librerie dall'8 marzo), il cantante si è confessato a Vanity Fair.Questo libro non è un ...

Robbie Williams e la depressione/ "Ho una malattia nella testa che mi vuole uccidere" : conquistata l'Oceania : Robbie Williams e la depressione: il cantante inglese si lascia andare ad una confessione choc rivelando ai microfoni del The Sun di combattere contro una malattia mentale.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:07:00 GMT)

ROBBIE WILLIAMS E LA depressione/ "Ho una malattia nella testa che mi vuole uccidere" : l'impegno del 10 giugno : ROBBIE WILLIAMS e la DEPRESSIONE: il cantante inglese si lascia andare ad una confessione choc rivelando ai microfoni del The Sun di combattere contro una malattia mentale.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:30:00 GMT)

Robbie Williams parla della sua depressione : “Ho una malattia nella testa che vuole uccidermi” : “Ho una malattia nella testa che mi vuole uccidere“: così Robbie Williams parla della sua depressione a The Sun e lo fa aggiungendo che questo “disturbo mentale” a volte gli è utile per salire sul palco, altre invece lo travolge. “A volte vivo nella beatitudine ed è meraviglioso. Ma il più delle volte sono umano, con un’esperienza umana e cerco di affrontare le prove e le tribolazioni di ciò che accade tra le ...

ROBBIE WILLIAMS E LA depressione/ "Ho una malattia nella testa che mi vuole uccidere" : quel primo allarme : ROBBIE WILLIAMS e la DEPRESSIONE: il cantante inglese si lascia andare ad una confessione choc rivelando ai microfoni del The Sun di combattere contro una malattia mentale.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Robbie Williams e la depressione/ "Ho una malattia nella testa che mi vuole uccidere" : Ayda è la sua forza : Robbie Williams e la depressione: il cantante inglese si lascia andare ad una confessione choc rivelando ai microfoni del The Sun di combattere contro una malattia mentale.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:58:00 GMT)

depressione : una dieta ricca di frutta - verdura e cereali riduce il rischio : La vita frenetica a cui milioni di persone sono sottoposte costantemente, la pressione data dalle preoccupazioni personali o lavorative e lo stile di vita in generale possono contribuire in maniera significativa all’insorgere di diverse patologie, non solo fisiche ma anche psicologiche. Uno dei problemi sempre maggiori che milioni di persone sono costrette ad affrontare è la Depressione, una condizione che negli ultimi decenni ha ...

Juventus-Tottenham 2-2 : Higuain bello e cattivo tempo. Allegri : “Nessuna depressione…” : Juventus-Tottenham 2-2: Higuain bello e cattivo tempo. Allegri: “Nessuna depressione…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham 2-2- Un pareggio che complica totalmente il discorso qualificazione per gli uomini di Allegri. La Juventus parte bene portandosi sul 2-0 dopo appena 8′, ma grande ritorno del Tottenham, abile a non ...

Cassazione : 'La depressione non è una giustificazione per telefonate hot a carico del datore di lavoro'. Dipendente Telecom licenziato' : La depressione, anche nel caso in cui sia dovuta a comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro, non giustifica chiamate compulsive ai numeri a pagamento da parte del lavoratore che per il suo stato ...

VALERIA MARINI/ Dopo la depressione "sposa" Costantino : "Io sono una donna del popolo!" : VALERIA MARINI confessa di aver vissuto un periodo difficile in cui ha sofferto di depressione. Questa sera su Rai 2 la showgirl "sposa" Costantino della Gherardesca.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 09:41:00 GMT)

Stephen Hawking - messaggio a chi è malato di depressione : “Se ti senti in un buco nero - sappi che c’è una via d’uscita” : Un discorso pronunciato lunedì dal palco del Reith Lecture al Royal Institute di Londra davanti a 400 persone per festeggiare il suo 76esimo compleanno. E oltre a ricordare i risultati dei suoi studi e quanto ha raggiunto nella vita, il cosmologo Stephen Hawking parla anche di depressione. “Il messaggio di questo mio discorso è che i buchi neri non sono così neri come immaginiamo. Non si tratta di prigioni eterne, come si pensava un tempo. ...

Marco Della Noce di Zelig : "Ho di nuovo una casa. Sto curando la depressione" : Soltanto qualache mese fa, Marco Della Noce aveva confessato di essere stato sfrattato dalla sua abitazione di Lissone (Monza-Brianza) e di essere costretto a vivere in macchina a seguito Della ...

Marco Della Noce di Zelig : Ho di nuovo una casa. Sto curando la depressione : Soltanto qualache mese fa, Marco Della Noce aveva confessato di essere stato sfrattato dalla sua abitazione di Lissone (Monza-Brianza) e di essere costretto a vivere in macchina a seguito Della separazione dalla moglie.Dimenticato da tutto e tutti, con una depressione sulle spalle, il comico di Zelig aveva chiesto aiuto, aiuto che ora ha fortunatamente ottenuto. Intervistato dal settimanale Spy, ha spiegato qual è la sua situazione attuale. ...