La borghesia non rinuncia ai suoi piani reazionari

pane-rose

: RT @ernesto06492956: „Gli operai non hanno patria. Non si può toglier loro ciò che non hanno. [... ] Ma poiché il proletariato deve conquis… - GIANNNPAN : RT @ernesto06492956: „Gli operai non hanno patria. Non si può toglier loro ciò che non hanno. [... ] Ma poiché il proletariato deve conquis… - Rosy32413136 : @dani24072896 @stanzaselvaggia La ex moglie di Gucci, si e' fatta circa 20 anni di carcere, per aver commissionato… - gibimosca : RT @ernesto06492956: „Gli operai non hanno patria. Non si può toglier loro ciò che non hanno. [... ] Ma poiché il proletariato deve conquis… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) In alcune aree del mondo lo scontro militare, sia pure attraverso forze alleate, è già in atto, per esempio in Siria. In Italia, i tre più grandi blocchi elettorali , Centro-destra a guida Salvini-...