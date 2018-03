L’11 settembre salvò centinaia di vite | “eroe-pompiere” ucciso dal cancro a 45 anni

The Looming Tower - l’umanissima tragedia delL’11 settembre : Le prime scene di The Looming Tower sono una serie di passaggi di mano: svariate figure, in una sconosciuta città dell’Europa dell’Est, si scambiano un hard disk contenente delicate informazioni sulla pianificazione di attentati terroristici. Gli scambi avvengono in bar, ristoranti, per strada. E già in questa prima sequenza si può capire molto della miniserie Hulu che giunge anche da noi il 9 marzo su Amazon Prime Video. Parla del ...