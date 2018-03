Karina Cascella di nuovo contro Monica Setta dopo Domenica Live

Karina Cascella al vetriolo : "Monica - hai fatto una figura di m***a" : Un pomeriggio più movimentato del solito quello di domenica 18 marzo negli studi di Canale 5. Un lite al vetriolo è andata in onda tra l'opinionista Karina Cascella e la giornalista Monica Setta in collegamento esterno durante la...

Domenica Live - Karina Cascella contro Monica Setta : "Hai fatto una figuraccia plateale" (video) : E' alta tensione tra Karina Cascella e Monica Setta durante il talk di Domenica Live dedicato all'Isola dei Famosi. In occasione dello spazio, sul presunto flirt tra Cecilia Capriotti e Amaurys Perez, ipotizzato da Casa Signorini, la situazione tra le due donne precipita vertiginosamente. La giornalista riporta le dichiarazioni di Craig Warwick (che lascia il dubbio che tra i due ex naufraghi sia successo qualcosa in Honduras), salvo, poi, ...

“Non se ne può più di te”. Isola dei Famosi - è Karina Cascella show. Si sa : l’opinionista di Barbara D’Urso non resta certo a guardare in caso di scandali e litigi feroci. Ma non immaginerete mai chi le va dietro stavolta : Lo scandalo canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far parlare. A maggior ragione adesso che Alessia Marcuzzi ha preso posizione. Vi siete persi l’ultima diretta del reality? È successo il caos. Mai vista una Marcuzzi tanto furiosa. La conduttrice è letteralmente esplosa contro Eva Henger: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare ...

Karina Cascella e Guendalina Canessa contro Eva Henger : Le ex migliori amiche Karina Cascella e Guendalina Canessa si ritrovano d’accordo, dopo l’ultima litigata, e attaccare Eva Henger sulla questione Monte e difendere Alessia Marcuzzi. La Cascella sui social scrive: “Allora ragazzi io non santifico nessuno per carità. Non c’ero e non posso avere la certezza assoluta che ciò che racconta Eva sia falso, come non posso sapere con certezza se Francesco Monte abbia fumato o meno. ...

Karina Cascella contro Eva Henger : “Alessia Marcuzzi tutta la vita!” : Eva Henger e la lite con Alessia Marcuzzi: l’opinione di Karina Cascella Karina Cascella ha pubblicato pochi minuti fa un video della lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger avvenuta ieri in diretta all’Isola dei Famosi, e ha poi scritto nella didascalia il suo pensiero. L’opinionista di Barbara d’Urso ha esordito il suo lungo discorso affermando che non voleva assolutamente santificare nessuno, in quanto lei non era ...

“C’era lui…”. Domenica Live - quell’incontro dietro le quinte di Karina Cascella. L’opinionista lo vede e va fuori di testa. Poi - ancora in preda all’emozione - svela ai suoi fan il retroscena di quello che è successo. “Penserà che io sia pazza” : Karina Cascella al settimo cielo. L’opinionista di Domenica Live ha passato una Domenica all’insegna della felicità grazie a un incontro decisamente particolare che le ha fatto battere forte il cuore. Ha raccontato tutte le sue emozioni attraverso le Instagram Stories. Non siete al corrente di nulla? Curiosi di sapere cosa sia successo di tanto piacevole alla Cascella? Ebbene, intanto vi diciamo che l’incontro speciale ha avuto luogo dietro le ...

Domenica Live - dietro le quinte : Karina Cascella svela il retroscena su Ronn Moss : Domenica Live, Karina Cascella racconta il retroscena su Ronn Moss di cui è stata protagonista: “Bellissima persona” Ronn Moss, il celebre Ridge di Beautiful, è sbarcato a Domenica Live in compagnia di sua moglie, Devin DeVasquez. Nel salotto di Barbara d’Urso la coppia ha narrato la storia del suo solido amore, che è in vista […] L'articolo Domenica Live, dietro le quinte: Karina Cascella svela il retroscena su Ronn Moss ...

Karina Cascella diventa mamma? Le parole dell’opinionista fanno sperare : Karina Cascella presto mamma di un altro figlio? Le parole dell’opinionista fanno sperare i fan Da quando Uomini e Donne l’ha resa nota al pubblico del piccolo schermo, Karina Cascella è un personaggio pubblico molto seguito sui social. Con i suoi followers spesso l’opinionista si confronta e, sul web come negli studi Mediaset, non teme […] L'articolo Karina Cascella diventa mamma? Le parole dell’opinionista fanno ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Karina Cascella torna? Parla l'opinionista : Karina Cascella è una delle opinioniste più discusse dei salotti televisivi. La sua carriera nel mondo del piccolo schermo è iniziata qualche anno fa all'interno del dating show "Uomini e Donne", prima come corteggiatrice e successivamente come opinionista al fianco di Tina e Gianni. Dopo aver trascorso diversi anni nel programma della De Filippi, ora viene chiamata spesso da Barbara D'Urso nei suoi contenitori "Domenica Live" e "Pomeriggio ...

Karina Cascella torna a Uomini e Donne? Gli ultimi aggiornamenti : Karina Cascella torna a Uomini e Donne come opinionista? Gli ultimi aggiornamenti Karina Cascella torna a Uomini e Donne? La napoletana, conosciuta dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per le sue ospitate come opinionista nelle varie trasmissioni Mediaset, ha di nuovo parlato di questa eventualità qualche ora fa sui social. A quanto pare, dopo aver […] L'articolo Karina Cascella torna a Uomini e Donne? Gli ultimi aggiornamenti ...