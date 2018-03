Juventus-Napoli | più concreti che belli | lo scudetto sarà deciso dalle difese

Napoli-Genoa 1-0 - azzurri a -2 dalla Juventus : Roma, 19 mar. , askanews, Il Napoli supera il Genoa per 1-0 e sale a -2 dalla Juventus capolista. Gara molto equilibrata in cui il Napoli non riesce ad aprire un varco nella difesa ospite, colpendo ...

Napoli - Sarri : 'In passato la Juventus aveva già vinto il campionato' : 'Se siamo a due punti vuol dire che stiamo facendo bene, negli anni scorsi la Juve a quest'ora aveva praticamente già vinto il campionato. Dobbiamo continuare, le gare nel finale di stagione saranno ...

Il Napoli soffre ma batte il Genoa : 1-0 e Juventus a meno due in classifica : Il Napoli di Maurizio Sarri soffre contro il Genoa di Davide Ballardini ma alla fine riesce a piegare la resistenza dei rossoblù a venti minuti dalla fine grazie alla rete di testa di Raul Albiol. Gli ...

Juventus e Napoli - duello scudetto riaperto : la Serie A più bella d'Europa : Equilibrio totale sia in testa che per la Champions League e la salvezza. Il nostro campionato meglio delle leghe top già decise

Albiol manda il Napoli a -2 dalla Juventus : un bel Genoa cede per 1-0 : La cronaca della partita Genoa senza paura al San Paolo. Tanto che, all'11', Lazovic va via a Koulibaly sparando contro l'esterno della rete da posizione impossibile. Risponde Mertens, che non trova ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : risolve Albiol - la Juventus è a 2 punti : NAPOLI - Serve un colpo di testa di Albiol al 27' della ripresa al Napoli per superare il Genoa al San Paolo e tornare vicino alla Juve. La squadra di Sarri soffre, rischia, spreca ma alla fine riesce ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli vince e va a -2 dalla Juventus! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?inter affonda la Sampdoria, Milan e Roma non sbagliano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:51:00 GMT)

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol - Sarri a meno 2 dalla Juventus : Un Napoli "modello Juve" ha vinto contro il Genoa con il minimo sforzo e grazie ad un difensore, Albiol, su azione d'angolo. Il modo forse più giusto per avvicinare i bianconeri, adesso avanti sole ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol. Sarri a -2 dalla Juventus : Il Napoli batte il Genoa in casa , 1-1, grazie a un gol di Albiol e si avvicina alla Juventus capolista, ora lontana due punti. LEGGI LA CRONACA

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Napoli-Genoa - dalle 20.45 La Diretta Gli azzurri possono riportarsi a - 2 dalla Juventus : Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma , risultati che sono costati la testa della classifica ai ragazzi di Maurizio Sarri, torna al San Paolo ed ...

Juventus-Napoli - 10 anni fa un distacco 'monstre' : poi cambiò tutto : "Questa squadra è nata con me, altro che 1926. Ho comprato un pezzo di carta per 33 milioni di euro, il Napoli non esisteva più, se avessi voluto avrei potuto anche chiamarlo Partenope...". Alla ...

Serie A - il calendario scudetto di Juventus e Napoli : 1 di 10 Successiva TORINO - Il conto alla rovescia nella corsa scudetto è cominciato. Sarà una volata a due fra Juventus e Napoli , le squadre che, nelle ultime stagioni, hanno reso meno scontato l'...