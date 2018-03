Juventus | Mandzukic è in riserva | appresione per Allegri

SPAL-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - Mandzukic dal 1' : SPAL-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il match di questa sera tra SPAL e Juventus. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1. Massimiliano Allegri è pronto ad allungare il suo vantaggio sul Napoli, portandosi potenzialmente a +7 in attesa dell’impegno dei partenopei nel match di domani contro il Genoa. Un +7 che potrebbe mettere […] L'articolo SPAL-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Allegri sceglie ...

Juventus-Atalanta - le probabili formazioni : ballottaggio Higuain-Mandzukic : Ancora poche ore, a disposizione di Massimiliano Allegri, per studiare l'undici da schierare domani contro l'Atalanta. Partita di importanza fondamentale, per la Juventus, perché in caso di vittoria ...

Juventus - Mandzukic lavora in gruppo ma c'è un dubbio in difesa : TORINO - Nei giorni dell'euforia per la grande impresa di Wembley in Champions League c'è un'altra bella notizia per il tecnico Massimiliano Allegri . Si avvicina infatti il ritorno nella Juventus di ...

Juventus - Mandzukic ci prova : può recuperare per domenica : TORINO - Fosse stato per Mario Mandzukic , ieri sera sarebbe stato in campo a Wembley . E fino a poche ore dalle convocazioni, sperava di essere inserito nella lista dei partenti per Londra . Non c'è ...

Tottenham-Juventus - probabili formazioni : Higuain e Dybala titolari. Mandzukic out : C'è un dato che preoccupa la Juve alla vigilia dell'impegno in Champions contro il Tottenham. Quell'unica sconfitta stagionale in casa, che fa degli Spurs una squadra praticamente imbattibile quando è ...

Probabili formazioni Tottenham-Juventus - ritorno ottavi Champions League. Bianconeri senza Mandzukic - Higuain recupera : Mercoledì 7 marzo (ore 20.45) si disputerà Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018. A Wembley i Bianconeri vanno a caccia del passaggio del turno ma devono rimediare al 2-2 maturato in casa due settimane fa: serve assolutamente una vittoria contro gli Spurs nella loro tana di Londra oppure un pareggio segnando almeno tre gol. Max Allegri deve ancora sciogliere il dubbio su Higuain: il Pipita riuscirà a ...

Infermeria Juventus : l’allenamento “surreale” e le ultime su Mandzukic ed Higuain : La Juventus oggi si è allenata in un clima surreale. Calciatori sconvolti, alcuni con le lacrime agli occhi, quelli che conoscevano bene Davide Astori. I vari Barzagli, Buffon e Chiellini hanno condiviso molti momenti con il calciatore della Fiorentina che è deceduto oggi. La Juve come detto, oggi è scesa ugualmente in campo a Vinovo per il proprio allenamento ed alcuni spunti importanti in chiave Champions League, Allegri li ha avuti. Innanzi ...

Juventus - in vista del Tottenham Allegri si gode Dybala e valuta le condizioni di Higuain e Mandzukic : TORINO - Domenica di lavoro a Vinovo, in vista del prossimo impegno decisivo mercoledì a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Ancora in dubbio Gonzalo Higuain che ha ...