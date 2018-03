Juventus e Napoli | duello scudetto riaperto | la Serie A più bella d' Europa

Albiol manda il Napoli a -2 dalla Juventus : un bel Genoa cede per 1-0 : La cronaca della partita Genoa senza paura al San Paolo. Tanto che, all'11', Lazovic va via a Koulibaly sparando contro l'esterno della rete da posizione impossibile. Risponde Mertens, che non trova ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli vince e va a -2 dalla Juventus! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?inter affonda la Sampdoria, Milan e Roma non sbagliano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:51:00 GMT)

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Napoli-Genoa - dalle 20.45 La Diretta Gli azzurri possono riportarsi a - 2 dalla Juventus : Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma , risultati che sono costati la testa della classifica ai ragazzi di Maurizio Sarri, torna al San Paolo ed ...

Juventus-Napoli - 10 anni fa un distacco 'monstre' : poi cambiò tutto : "Questa squadra è nata con me, altro che 1926. Ho comprato un pezzo di carta per 33 milioni di euro, il Napoli non esisteva più, se avessi voluto avrei potuto anche chiamarlo Partenope...". Alla ...

Serie A - il calendario scudetto di Juventus e Napoli : 1 di 10 Successiva TORINO - Il conto alla rovescia nella corsa scudetto è cominciato. Sarà una volata a due fra Juventus e Napoli , le squadre che, nelle ultime stagioni, hanno reso meno scontato l'...

Serie A - Juventus Napoli corsa Scudetto / I bianconeri impattano al Mazza - gli azzurri ne approfittano? : Serie A, Juventus Napoli corsa Scudetto: i bianconeri impattano al Paolo Mazza contro la Spal, gli azzurri ora contro il Genoa hanno la possibilità di accorciare in classifica.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 00:42:00 GMT)

Napoli - adesso l’occasione è ghiotta : Juventus ‘appannata’ - Sarri non può sbagliare : Napoli, adesso l’occasione è ghiotta. Impresa della Spal nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Semplici ha impattato il risultato sullo 0-0, partita di carattere e grinta contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico, era l’unico modo per fermare la striscia di risultati positivi della squadra di Allegri. adesso gli uomini di Sarri non possono sbagliare, contro il Genoa può accorciare dalla ...

Serie A - SPAL-Juventus 0-0 : bianconeri bloccati a Ferrara! Campionato riaperto - il Napoli può accorciare : Incredibile pareggio della Juventus nell’anticipo della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri sono stati bloccati sul campo della SPAL (0-0): i Campioni d’Italia lasciano per strada due punti e riaprono clamorosamente il Campionato. I ragazzi di Max Allegri ora hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli che però domani potrà accorciare (i partenopei giocheranno contro il Genoa). Gli emiliani strappano invece un punto ...