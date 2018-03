Juve-Real | c' è un retroscena Vinicius | il nuovo Neymar e la follia di Florentino

Juventus - ansia Chiellini. Il Real Madrid è a rischio : TORINO - Ha raggiunto comunque Coverciano Giorgio Chiellini per rispondere, come da regolamento, alla chiamata della Nazionale anche se un infortunio muscolare lo ha costretto, sabato sera, a uscire a ...

Juve - infortunio Chiellini : le condizioni in vista del Real Madrid : Stando a quanto riporta Sky Sport , tuttavia, dall'ambiente Juve non filtra particolare pessimismo per il match contro il Milan dopo la sosta e, di conseguenza, neanche per il match di andata contro ...

Biglietti Real Madrid-Juventus (11 aprile) : come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Mercoledì 11 aprile il Santiago Bernabeu di Madrid sarà teatro del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus. La grande rivincita della finale di Cardiff andrà in scena in questo turno europeo e la voglia di riscatto della formazione di Massimiliano Allegri è molta. Tuttavia il Real è squadra temibile e da quando ha avuto inizio la fase ad eliminazione diretta di questo torneo ha saputo sciorinare tutto il ...

Biglietti Juventus-Real Madrid (3 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Ci sarà ancora una volta il Real Madrid sul cammino della Juventus in Champions League. Si tratterà della terza volta negli ultimi anni: i bianconeri hanno una tradizione tutt’altro che negativa e, anzi, hanno prevalso più volte sui 180′, ma il ricordo della finale di Cardiff è ancora vivo e brucia. La Juventus ha disputato due finale nelle ultime tre stagioni, perdendo in entrambe le occasioni. Quest’anno i ragazzi di Max ...

Biglietti Juventus-Real Madrid 2018 : prezzi e inizio vendita su TicketOne Video : Il sorteggio dei quarti di finale della #Champions League ha abbinato Juventus e Real Madrid [Video]. Le due finaliste di Cardiff si troveranno nuovamente l’una difronte all’altra nel cammino verso Kiev. Solamente una, ovviamente, passera il turno approdando così in semifinale. Il match d’andata verra' disputato all’Allianz Stadium di Torino, martedì 3 aprile 2018 alle ore 20:45. A pochi giorni dal fischio d’inizio, la societa' bianconera ha ...

Real - Zidane guarda avanti : “Avrei evitato la Juve” : Real, Zidane guarda avanti: “Avrei evitato la Juve” C’è il match con il Girona da affrontare, ma nell’ambiente Real si pensa già alla doppia sfida con la Juventus. “La vedo forte, come l’anno scorso, è una squadra competitiva, sarà difficileì”. Continua a leggere L'articolo Real, Zidane guarda avanti: “Avrei evitato la Juve” proviene da NewsGo.

LIVE Spal-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : 0-0 al 60' - che equilibrio! : Foto Getty Images © scelta da SuperNews LIVE Spal-Juventus 0-0 Ventinovesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Paolo Mazza , Ferrara, SECONDO tempo 66 Ammonito Costa. 64 SOSTITUZIONE JUVENTUS: esce ...

Totti come l'Oracolo di Matrix : prevede il Real alla Juve - ma quel Barcellona... : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Tra Juventus e Real Madrid è snodo nazionali : TORINO - Tra 17 giorni Cristiano Ronaldo scenderà in campo all' Allianz Stadium : prima di arrivare all'ennesimo appuntamento con la storia la Juventus deve fare i conti con due sfide di campionato , ...

Ancelotti - "Juve - Real Madrid più abbordabile. Io C.t? Vediamo a giugno" : È una persona che ha fatto tanto per la pace nel mondo e viene ricordato da tutti come un ottimo presidente. È stata davvero un'emozione molto forte trovarmi a parlare da questo palco davanti e una ...

Italia-Spagna : noi contro gli alieni. Che guerre stellari! Il Barça per la Roma. Juve - è rivincita Real : Le semifinali non sono già scritte, scrive Fabio Licari su ' La Gazzetta dello Sport '. Real Madrid e Barcellona. Cristiano Ronaldo e Messi. I due uomini che caddero sulla Terra e da allora si sono ...

Juventus-Real Madrid - Champions League : calendario quarti di finale Video : Si è concluso da poco il sorteggio dei quarti di finale della Champions League [Video]. C’è stata grande attesa per conoscere le avversarie di #Juventus e Roma, le due squadre italiane approdate a questo turno della massima competizione europea per club. Era dalla stagione 2006/07 che ciò non accadeva. In quell’edizione c’erano proprio i giallorossi assieme al Milan, che poi ad Atene si laureò campione d’Europa per la settima volta nella ...