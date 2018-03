Judo | PanAmerican Open 2018 | il Brasile conquista Lima con quattro ori e dodici medaglie

oasport

(Di lunedì 19 marzo 2018), capitale del Perù, ha ospitato una nuova tappa deldi. A dominare il torneo sono stati ika brasiliani, che hannoto ben, di cuid’oro, firmate da Agner Quintanilha (+100 kg), Gabriela Chibana (48 kg), Yasmin(52 kg) e Rochele Nunes (+78 kg). Secondo posto per Cuba, che ha issato sul gradino più alto del podio Osniel Solís (66 kg), Maylín Del Toro Carvajal (63 kg) ed Olga Masferrer (70 kg), mentre la Francia ha vinto due ori con Richard Vergnes (60 kg) ed Armann Khalatian (81 kg). RISULTATI UOMINI -60 kg 1. VERGNES, Richard (FRA) 2. PRECIADO, Lenin (ECU) 3. RAMIREZ, Elmert (DOM) 3. TORRES MARIMON, Yandry (CUB) 5. MOROCHO, Steven (ECU) 5. TORRES, Renan (BRA) 7. CALLE, Dilmer (PER) 7. ROJAS, Johan (COL) -66 kg 1. SOLIS, Osniel (CUB) 2. CASTILLO, Nabor (MEX) 3. MATEO, Wander (DOM) 3. POSTIGOS, Juan (PER) 5. ...