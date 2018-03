Jaguar Land Rover - Michael Van der Sande nuovo responsabile del reparto SVO

Jaguar Land Rover : la casa automobilistica ha prodotto oltre 500 mila auto nel Regno Unito : Le fabbriche hanno inoltre acquisito nuove importanti tecnologie di produzione e nuove strutture, a sostegno della politica di continui miglioramenti perseguita dalla Compagnia.

Jaguar Land Rover I-Pace : grandi promesse per il veicolo 100% elettrico : La Jaguar Landr Rover I-Pace, il primo veicolo interamente elettrico, promette performance di livello assoluto sia in termini di ricarica che di prestazioni stradali Grazie alla sua sportività, ...

Jaguar Land Rover - La Brexit porterà a tagli della produzione : 'Se a questo si aggiungono i timori sul futuro dei motori a benzina e diesel e la generale incertezza economica e politica globale, si comprende in modo chiaro perché l'industria stia riscontrando un ...

Jaguar Land Rover : nel 2018 a Shannon verrà aperto un centro sviluppo software da 20 milioni di sterline : Jaguar Land Rover a Shannon aprirà un centro di sviluppo software da 20 milioni di sterline che garantirà 150 posti di lavoro Credit: Shannon Property Group Jaguar Land Rover ha confermato che nel ...

Airbag difettosi : Jaguar Land Rover richiama 8952 veicoli : Jaguar Land Rover China richiamerà, a partire dal 19 gennaio, 8.952 veicoli importati nel 2013 della Jaguar XF fabbricati tra il 19 giugno 2012 e il 1 ° ottobre 2013 a causa di Airbag difettosi. Secondo quanto reso noto, i generatori di gas degli Airbag potrebbero rompersi quando gli Airbag si aprono, e potrebbero causare lesioni ai passeggeri. La casa automobilistica controllerà tutti i veicoli interessati e sostituirà gratuitamente le parti ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Fabrizio Falcombello (Jaguar Land Rover) : Nel corso del 2017, la Jaguar ha immatricolato in Italia 5.308 vetture, con una crescita dell8% sullanno precedente e una quota di mercato pari allo 0,27%; le Land Rover sono state, invece, 18.673, leggermente in calo (-0,64%) sul 2016, per una quota dello 0,95% (tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la nostra intervista a Fabrizio Falcombello Musumeci Greco, Jaguar-Land Rover Corporate sales manager.Quali novità presenterete nel 2018 di ...