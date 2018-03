Ivan Zazzaroni reagisce alle critiche dopo Ballando con le stelle

Ivan Zazzaroni : 'Non voto due uomini che ballano'. A Ballando con le Stelle è polemica omofoba : Ballando con le Stelle alla seconda puntata diventa un caso nazionale. Dopo le prime danze sexy , GUARDA , , il ballo 'same sex' di Ciacci-Todaro, novità della tredicesima edizione, tiene banco per la ...

Monica Gasparini è la moglie di Ivan Zazzaroni : età e biografia : Monica Gasparini è la moglie di Ivan Zazzaroni, anzi per meglio dire la sua compagna, perché che si sappia non sono sposati. O non lo sono ancora. Età e biografia di Monica non sono affatto un mistero, perché non è sconosciuta e anche lei appartiene al mondo della televisione: è una giornalista, oltre che una bellissima donna, e non è la prima moglie di Zazzaroni. Il giudice di Ballando con le stelle ha un altro matrimonio alle spalle, così come ...

Ivan Zazzaroni replica a chi lo accusa di omofobia : "Ho giudicato la danza - non altro. Darmi dell'omofobo è sbagliato" : Ivan Zazzaroni accetta qualsiasi critica e giudizio, ma "Darmi dell'omofobo proprio no". Il giudice di Ballando con le stelle torna sulla polemica scatenata dal "non voto" alla coppia composta dal costumista senese Giovanni Ciacci e da Raimondo Todaro, che si è esibita nell'ultima puntata dello show di Milly Carlucci. "Questa cosa esteticamente non mi piace", aveva detto Zazzaroni suscitando l'ira della comunità gay che lo ha ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Giovanni Ciacci replica a Ivan Zazzaroni : "Non ti curar di loro ma Zazza e passa" : BALLANDO con le STELLE 2018: dopo l’accusa di omofobia, Ivan Zazzaroni ha risposto ai suoi haters con un post al vetriolo su Twitter. Ecco le sue parole.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 08:50:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Ivan Zazzaroni tuona sui social : “Ho espresso un giudizio sincero - ma…” : Ballando con le stelle 2018: dopo l’accusa di omofobia, Ivan Zazzaroni ha risposto ai suoi haters con un post al vetriolo su Twitter. Ecco le sue parole.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Ivan Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Altre polemiche : L'omofobia è... (Ballando con le stelle) : Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: voto "zero" per esibizioni e critiche alla coppia scatenano bufera "omofobia". Lo scontro con Tommaso Cerno: "non sono omofobo, ora basta"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Ballando con le stelle - Tommaso Cerno e la delirante teoria su Ivan Zazzaroni : 'La Rai sta virando a destra' : A Ballando con le stelle di Milly Carlucci , il giudice Ivan Zazzaroni ha avuto qualcosa da eccepire: già, a lui il ballo tra due uomini non è piaciuto . E così, sostenendo che la danza sia ...

"Questa cosa esteticamente non mi piace". Ivan Zazzaroni non dà voto alla coppia maschile - scoppia la polemica a Ballando con le Stelle : Esplode la polemica - anche social e anche dal movimento gay - per la decisione di ieri sera del giurato Ivan Zazzaroni di non votare nel corso di 'Ballando con le Stelle' l'esibizione della coppia al maschile composta dal costumista senese Giovanni Ciacci e da Raimondo Todaro, quest'ultimo in qualità di maestro e componente da anni dello staff del talent condotto da Milly Carlucci. "Quella di Zazzaroni ieri sera a 'Ballando con le ...

Ivan Zazzaroni VS GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Scontro con Cerno - “no omofobo” (Ballando con le stelle) : ZAZZARONI vs GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO: voto "zero" per esibizioni e critiche alla coppia scatenano bufera "omofobia". Lo Scontro con Tommaso Cerno: "non sono omofobo, ora basta"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:30:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle : il medioevale Ivan Zazzaroni si becca Zero! (seconda puntata) : Caso senza precedenti a BALLANDO con le STELLE: Ivan Zazzaroni giudica "non classificata" la performance di Giovanni Ciacci. Va meglio per Eleonora Giorgi, che scampa all'eliminazione.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:23:00 GMT)

Ivan Zazzaroni dà zero a Ciacci-Todaro : è polemica su Ballando : Ballando con le stelle: Zazzaroni critica Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro Durante la seconda puntata di Ballando con le stelle 2018 non poteva mancare una parte dedicata alla polemica. Protagonisti della vicenda sono stati il giornalista Ivan Zazzaroni e la coppia di ballerini composta da Giovanni Ciacci e dal suo maestro Raimondo Todaro, la prima coppia composta da due esponenti dello stesso sesso. Zazzaroni, già la scorsa settimana, non ha ...

Ballando con le Stelle 2018 - Ivan Zazzaroni smonta Giovanni Ciacci : «Totalmente fuori contesto». E gli dà zero : Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro “Totalmente fuori contesto“. A Ballando con le Stelle 2018 un giudizio pesantissimo colpisce la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. E si scatena la polemica. Ad esprimere la severa ma motivata critica è stato durante la diretta Ivan Zazzaroni, che è tornato a manifestare le proprie perplessità di natura estetica sulla coppia di ballerini, rifiutandosi di giudicare la loro esibizione. ...

Ballando con le stelle - Ivan Zazzaroni assegna zero a Giovanni Ciacci/Raimondo Todaro : "E' un discorso di estetica di ballo Uomo-Donna" : Dopo le perplessità della scorsa settimana, Ivan Zazzaroni ha ribadito il suo pensiero sulla coppia di ballo formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, ammettendo di sentirsi spiazzato dalla scelta uomo-uomo nella gara. Se Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il miglioramento ("Credo che la strada sia giusta, mi aspettavo spingeste di più sulla macchietta. Io, invece, trovo ci sia il giusto equilibrio. Siete simpatici senza essere ...

