Italiani poveri | chi lo è già e chi rischia di diventarlo

[L'analisi] Gli Italiani sono sempre più poveri - ma attenti l'America è messa peggio di noi nonostante la disoccupazione sia sparita : La disuguaglianza in tutto il mondo è in aumento l'1% più ricco controlla il doppio della ricchezza del 50% più povero ma non si manifesta ovunque allo stesso ritmo. L'Europa sembra un'eccezione ...

Ecco la solidarietà tricolore. Spesa solo ai poveri Italiani : Il volto scavato dalla fatica. La mano trema per il disagio, ma non la vergogna, di dover accettare quella busta piena di viveri. Pasta, tonno, pomodoro. Un aiuto quando il lavoro manca, quando lo stipendio non ti permette di arrivare alla fine del mese, quando "se riesco a mettere un piatto in tavola devo ringraziare Dio".Michela e Antonio sono due cittadini normali. Di quella normalità che spesso dimentichiamo nelle periferie ...