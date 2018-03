Italiana picchiata a morte per gelosia? Testimonianze choc a Le Iene | video

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Era finita nel mirino di una gang di ragazzine per questioni razziali ed aveva chiesto disperatamente aiuto perché temeva per la sua incolumita'. L’appello di Mariam Mustaphaè caduto nel vuoto e la diciottenne italo egiziana è deceduta il 14 marzo per le conseguenze di un vile pestaggio subito il 20 febbraio. La giovane si era trasferita da Ostia a #Nottingham per esigenze di studio e il giorno dell’aggressione aveva appreso di essere stata ammessa alla facolta' di ingegneria. Una tragedia dai tanti lati oscuri con inquirenti inglesi ed egiziani che stanno cercando di sbrogliare l’intricata matassa per la quale è stato aperto anche un fascicolo dalla Procura di Roma. Nuovi particolari inediti sulla questione sono stati rilevati nel corso della puntata de #Ledel 18 marzo. I genitori di Mariam, Hatim e Nasrim, hanno raccontato che sono stati costretti a chiudere ...