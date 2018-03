Italia U19 a Lignano Sabbiadoro per qualificazione europei

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Da mercoledì 21 a martedì 27 marzo il Friuli Venezia Giulia ospiterà il Girone 3 della Fase Elite del Campionato europeo Uefa di calcio Under 19, nella quale l’punta a conquistare l’unico posto a disposizione per la finale che si svolgerà in Finlandia. Gli incontri, nei quali la formazione azzurra affronterà le rappresentative della Grecia, della Polonia e della Repubblica Ceca, si svolgeranno allo stadio Teghil, di, allo Stadio Friuli’di Udine e al comunale di Cordovado. La presentazione dell’evento si è svolta oggi nell’impianto di, città che quattro mesi fa aveva ospitato un incontro della nazionale azzurra Under 20, mentre nel 2019 Udine e Trieste ospiteranno alcune partite della fase finale dell’Europeo Under 21, che per la prima volta si svolgerà in. La nazionale azzurra Under 19, da una decina di giorni ...