Italia | le amichevoli del rimpianto e dell’inutilità Di Biagio come Gentiloni | grigi

Italia - Di Biagio ne convoca 26 per le amichevoli di prestigio : sorpresa Cutrone : Le tanto attese convocazioni da parte di Luigi Di Biagio , ct ad interim della nazionale Italiana di calcio, sono finalmente arrivate. Il commissario tecnico degli azzurri ha convocato 26 calciatori ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Debuttano Cutrone e Chiesa - ci sono Buffon e i veterani : Gigi Di Biagio, CT ad interim della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste di Leo Messi all’Etihad Stadium di Manchester (venerdì 23 marzo, ore 20.45) e i maestri inglesi al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo, ore 21.00). Prime chiamate per gli attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa che nel reparto offensivo ...

Buffon : "Giocherò le amichevoli con l'Italia. Lo Scudetto? Il Napoli ce lo farà sudare" : Gianluigi Buffon non sa ancora se ritirarsi a fine stagione o se continuare a giocare. Il numero uno della Juventus, nel mese di novembre, aveva deciso di dire addio alla nazionale ma le parole di ...

Italia - Di Biagio 'Ho parlato con Buffon - sarà con noi nelle amichevoli di marzo' : FIRENZE. Gigi Di Biagio comincia oggi, con lo stage per i giovani azzurri, il suo lavoro da nuovo ct della Nazionale, successore di Gian Piero Ventura. C'è da ricostruire tutto, dopo la clamorosa ...

Calcio - ufficializzate quattro amichevoli per l’Italia U21 : sfide a Serbia - Portogallo e Francia. Date - programma - orari e tv : Sono stati ufficializzati i prossimi impegni per la Nazionale Italiana U21. Gli azzurrini sono già qualificati agli Europei 2019 in qualità di Paese organizzatore e dunque proseguiranno la propria preparazione con una serie di amichevoli: disputeremo quattro match tra marzo e maggio anche se nei primi due casi non sappiamo chi siederà sulla panchina visto che Gigi Di Biagio sarà CT ad interim della Nazionale maggiore. L’Italia ospiterà la ...

Calcio - Gigi Di Biagio CT dell’Italia ad interim : sulla panchina azzurra per le amichevoli primaverili : Luigi Di Biagio sarà il CT della Nazionale Italiana di Calcio per le due partite amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma a marzo. Roberto Fabbricini, Commissario della FIGC, ha affidato l’incarico all’attuale tecnico dell’Under21 durante l’incontro che si sta svolgendo presso la FederCalcio e a cui sta partecipando anche Alessandro Costacurta che è anche a caccia del CT che siederà sulla panchina a partire ...

Chi sarà il CT dell’Italia? Salgono le quote di Claudio Ranieri. Fabbricini : “Non ha nulla in meno di Mancini. Di Biagio? Disponibilità per le amichevoli” : L’Italia sta cercando il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Negli ultimi giorni Billy Costacurta ha iniziato a tessere i contatti con alcuni allenatori, incassando il no di Antonio Conte che ha 18 mesi di contratto con il Chelsea. Il nome più in auge è quello di Roberto Mancini ma nelle ultimissime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri come ha ribadito il Commissario della FIGC Roberto Fabbricini ...

