Italia-Francia Farnesina | nessuna cessione di acque territoriali Meloni | continueremo a

Confine Italia-Francia - la Farnesina sulle acque territoriali : “non abbiamo ratificato accordo di Caen - non cambia nulla” : “I confini marittimi tra Italia e Francia sono immutati“. Cosi’ il direttore generale della Farnesina per l’Unione Europea, Giuseppe Buccino, intervenendo al programma di Radio 3 ‘Tutta la citta’ ne parla’, a proposito del caso sollevato da alcuni politici su possibili cessioni di acque territoriali dall’Italia alla Francia. L’ambasciata di Francia a Roma, ha spiegato Buccino, “ha ...

Bufala Trattato di Caen o nuovo allarme nazionalista? Precisazioni tra Italia e Francia : Da alcuni giorni sta prendendo piede in Rete quella che in molti hanno prontamente definito "Bufala Trattato di Caen". In cosa consiste esattamente? Si tratta di una notizia che crea allarmismo tra coloro che sono sempre pronti a difendere valori nazionalisti, magari schierandosi contro decisioni politiche che sulla carta potrebbero dare meno peso all'Italia al cospetto di altri Paesi. In pratica, la fonte originale (un giornale sardo) afferma ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Wierer perfetta - Italia da favola a Oslo! Azzurre sul podio dietro a Francia e Germania : Ragazze da sogno nella staffetta di Oslo, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Biathlon. L’Italia conquista un favoloso podio con una prova di cuore e grinta, restando sempre a contatto con le migliori e gestendo il ritardo accumulato nelle battute finali della gara. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno mostrato grande compattezza nelle fasi più delicate della gara, cedendo soltanto al cospetto ...

Galaxy Note 8 Oreo : l’aggiornamento è partito in Francia; presto in Italia? : Samsung Galaxy Note 8 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 in Francia con un nuovo firmware: presto arriverà anche in Italia è solo un test di prova?Dalla Francia, e al momento solamente da questo paese, arrivano i primi feedback positivi che Samsung ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Experience 9.0 sui Galaxy Note 8.Samsung Galaxy Note 8; arrivano i primi feedback ...

Sci alpino - Team Event Are 2018 : trionfa la Svezia! Battuta in finale la Francia - terza la Germania. Italia subito fuori : È stata la Svezia a trionfare nel Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di Are. I padroni di casa hanno confermato la loro forza, sbaragliando la concorrenza nella gara a squadre e riscattando, in parte, la delusione olimpica, quando erano stati eliminati nettamente ai quarti di finale. Oggi la storia è stata diversa: Anna Swenn-Larsson, Frida Hansdotter, Mattias Hargin e Andre Myhrer hanno cominciato subito col botto, battendo proprio la ...

Italia-Francia a Genova : La Coppa Davis tornerà in Liguria nove anni dopo la passerella di Roger Federer nella sfida Italia-Svizzera. Questa volta gli azzurri dal 6 all'8 aprile a Genova al circolo Valletta Cambiaso si ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: Orari da definire Primi due singolari ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. C’è grande attesa intorno a questo incontro, una super sfida che vale l’accesso alle semifinali della prestigiosa competizione a squadre di tennis: sarà l’impianto di Valletta Cambiaso a Genova a ospitare l’evento, gli azzurri vanno a caccia dell’impresa contro i detentori dell’Insalatiera e vogliono continuare a ...

Punta al risparmio Iliad Italia : 1.50 euro al mese in meno il costo medio in Francia : Torna a parlare di Iliad Italia anche Xavier Niel, fondatore del gruppo francese ed ottavo personaggio più benestante del territorio locale (secondo una recente classifica, afferente al 2018, stilata da Forbes). A margine della presentazione dei profitti cumulati presso il mercato transalpino, il primo dirigente ha provveduto a tracciare un interessante parallelismo tra le due realtà. Da quel che si evince da 'Il Sole 24 ORE Radiocor', ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il CSI5* di Parigi : De Luca - Gaudiano e Zorzi in gara in Francia : Prestigioso appuntamento per il salto ostacoli a Parigi, dove nel prossimo fine settimana andrà in scena l’edizione 2018 del CSI5* francese, con il “Saut Hermès au Grand Palais” che attende tre azzurri. Si tratta dell’aviere scelto Lorenzo De Luca (Ensor de Litrange LXII, Jenuesse Van t Paradijs), del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Carlotta 232) e del caporal maggiore Alberto Zorzi (Ego Van Orti, Viceversa de la ...

Sei Nazioni femminile 2018 : la Francia ipoteca il successo finale - si sbloccano Italia e Scozia : La Francia ipoteca il successo finale nel Sei Nazioni femminile di rugby, battendo, al termine di un match lottatissimo l’Inghilterra per 18-17. Eppure era stata l’Inghilterra a portarsi avanti con la meta di Dow all’8′ minuto, trasformata da Mc Lean. La risposta transalpina si concretizzava dopo una lunga fase di studio tra le due compagini con le mete non trasformate di Tremouliere e Drouin, rispettivamente al 33′ ...

MORTE THOMAS RODRIGUEZ/ Francia : pubblico Italiano sotto shock : MORTE THOMAS RODRIGUEZ, altra tragedia nel calcio dopo la scomparsa di Davide Astori: deceduto nel sonno il 19enne del Tours, come il capitano della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Auchan - frena l'utile per le difficoltà in Francia - Italia e Russia : MILANO - Il gruppo retail francese Auchan holding ha annunciato di aver ridotto l'utile netto di oltre la metà nel 2017 a 275 milioni di euro, penalizzato in particolare dalle difficoltà dei suoi ...