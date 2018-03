Italia | burocrazia e pigrizia | all' estero i campioni nascono sull' asfalto

Piero Ostellino - morto l'ex direttore del Corriere/ A Il Sussidiario.net : " Italia governata dalla burocrazia" : Piero Ostellino è morto . Addio al l'ex direttore del Corriere della Sera: giornalista liberale convinto, ha scritto anche per il Giornale. Contribuì alla fondazione del Centro Einaudi(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:32:00 GMT)

" Italia ni - venite in Albania : qui meno tasse e burocrazia" : Ieri il premier albanese Edi Rama ha accolto una delegazione di circa duecento aziende che stanno investendo o che sono pronte a investire nel paese dei Balcani occidentali, considerato, a torto o ragione, il nuovo Eldorado delle...

Centro Italia - gli allevatori ostaggio della burocrazia. Le storie – “Ho svenduto gli animali per non farli morire di freddo” : A sedici mesi dal sisma, gli allevatori di Amatrice e Accumoli ripartono e raccontano a ilfattoquotidiano.it gli ostacoli che hanno dovuto affrontare dopo il terremoto del 24 agosto 2016. “Per i primi mesi non ci hanno saputo dire niente, sembrava ci potessero dare solamente dei tunnel agricoli, tensostrutture inadeguate e che, comunque, sono arrivate troppo tardi” sottolineano Antonio Di Marco, dell’omonima azienda agricola di Rocchetta ...