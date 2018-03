: #Istat,industria: -1,9%, ma su anno +4% - CybFeed : #Istat,industria: -1,9%, ma su anno +4% - RadioLondra_ : Istat,industria: -1,9%, ma su anno +4% - NotizieIN : Istat,industria: -1,9%, ma su anno +4% -

La produzionele cala: 1,9% su su base mensile a gennaio, mentre registra un balzo tendenziale 4% (i giorni lavorativi 22 contro i 21 di gennaio 2017).Lo comunica l'sottolineando che nella media del trimestre novembregennaio l'indice è aumentato dell'1,0% rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano aumenti netti nei comparti dei beni di consumo (+8,6%), dei beni strumentali +7,6%,dei beni intermedi +6,2% con u netto calo per l'enegia -15,1%(Di lunedì 19 marzo 2018)