Istat | produzione industriale -1 | 9% a gennaio +4 | 0% su anno

Industria : Istat - a gennaio produzione -1 - 9% su mese - +4% su anno : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – A gennaio la produzione Industriale frena su base congiunturale mentre aumenta su base annua. Rispetto a dicembre 2017, l’indice destagionalizzato diminuisce, rispetto a dicembre 2017, dell’1,9%. Nella media del trimestre novembre-gennaio l’indice aumenta dell’1,0% rispetto al trimestre immediatamente precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a gennaio l’indice aumenta in ...

Indistria : Istat - crescono i prezzi alla produzione : A gennaio c'è stato un aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente e dell'1,7% su base annua - Salgono i prezzi alla produzione industriale. Secondo gli ultimi dati Istat a gennaio c'è stato un ...

Costruzioni : Istat - in 2017 produzione in modesta ripresa +0 - 7% : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Per la produzione nelle Costruzioni l’anno 2017 si chiude con una leggera diminuzione dell’indice grezzo (-0,3% la variazione annua rispetto al 2016) e una modesta ripresa dell’indice corretto per gli effetti di calendario (+0,3%). E’ quanto emerge dalle rilevazioni dell’Istat. A dicembre, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato della produzione nelle ...

Istat - accelera la produzione industriale +3% nel 2017 : Nell'intero 2017 la produzione industriale cresce del 3% rispetto all'anno precedente nei dati corretti per gli effetti di calendario , +2,5% la crescita secondo i dati grezzi, . Lo rileva l'Istat ...

Istat : Renzi - dati produzione incredibili : ANSA, - ROMA, 9 FEB - Quello della produzione industriale è "un dato veramente incredibile", mentre "tanti parlano di promesse di chissà quali miracoli noi portiamo risultati". Così il segretario del ...

Industria : Istat - nel 2017 produzione +3% : ANSA, - ROMA, 9 FEB - Nell'intero 2017 la produzione Industriale cresce del 3% rispetto all'anno precedente nei dati corretti per gli effetti di calendario , +2,5% la crescita secondo i dati grezzi, . ...

Auto - Istat : +8 - 1 produzione 2017 : Roma, 9 feb. , askanews, La produzione di Autoveicoli, nel 2017, è cresciuta dell'8,1% in media d'anno. Lo ha reso noto l'Istat. A dicembre è cresciuta del 3,9% , dato corretto per gli effetti di ...

Istat : produzione industriale +3% nel 2017 : Roma, 9 feb. , askanews, Nella media del 2017 la produzione è aumentata del 3% rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto l'Istat aggiungendo che, a dicembre 2017, l'indice destagionalizzato della ...

Istat : produzione industriale +3% nel 2017 : A trainare la crescita tendenziale l'aumento significativo dei beni strumentali (+9,1%), seguono i beni intermedi (+5,7%) e quelli di consumo (+5,5%)

Mango e Avocado non solo nel paniere Istat : boom di produzione Made in Italy : Teleborsa, - L'ingresso di alcuni frutti esotici nel nuovo paniere dei prezzi ISTAT non è solo il risultato di una nuova tendenza dei consumatori. Con i cambiamenti climatici sono infatti arrivate ...

Mango e Avocado non solo nel paniere Istat : boom di produzione Made in Italy : L'ingresso di alcuni frutti esotici nel nuovo paniere dei prezzi ISTAT non è solo il risultato di una nuova tendenza dei consumatori. Con i cambiamenti climatici sono infatti arrivate anche le ...

Istat - produzione industriale ferma a novembre ma su base annua si registra un +2.2%. Corre l'auto : "Il Paese ancora arranca. La produzione è nuovamente ferma, dopo i segnali di miglioramento di ottobre" dice l'Unione Nazionale Consumatori.