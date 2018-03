Isola | resa dei conti per Francesca Cipriani | le accuse dei concorrenti

Isola dei Famosi su Rai2/ Simona Ventura ‘scippa’ la conduzione ad Alessia Marcuzzi? I dettagli della resa : Isola dei Famosi su Rai2, Simona Ventura ‘scippa’ il programma ad Alessia Marcuzzi? I dettagli della resa e le possibilità di Magnolia ai ferri corti con Mediaset.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:02:00 GMT)

VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI/ Video : la resa dei conti è vicina (Isola dei famosi 2018) : VALERIA MARINI vs FRANCESCA CIPRIANI all'Isola dei famosi: arriva la conferma di Alfonso Signorini su quanto accaduto durante una puntata di Casa Signorini.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:44:00 GMT)

“Buzzurra fallita”. Parole choc contro Alessia Mancini. Isola - la ex letterina è stata presa di mira e ora è vittima di crudeli malelingue. Ma cosa ha scatenato tutto questa cattiveria? La verità : I naufraghi de L’Isola dei famosi ormai sono sull’orlo dell’esaurimento nervoso. Sono passati quasi due mesi dal loro arrivo in Honduras e cedere è normale. I naufraghi hanno fame, sono stanchi, tra di loro non vanno tutti d’accordo e discutere è ormai una cosa molto frequente. L’ultima discussione, però, è stata un po’ più spinta delle altre. In particolare due naufraghe sono in rotta con un’altra naufraga: Rosa Perrotta ed Elena Morali non ...

Isola dei Famosi - c’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...

Isola dei Famosi 2018 / Eva Henger e il cannagate : "Mi hanno presa in giro - aspetto le scuse della Marcuzzi" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo la lite con Alessia Marcuzzi, arrivano le nuove rivelazioni di Eva Henger: "Mi aspettavo le scuse della conduttrice"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Baci e lacrime sull'Isola - sorpresa per Alessia Mancini : arriva il marito Flavio Montrucchio : Davvero una grande sorpresa per Alessia Mancini, raggiunta dal marito Flavio Montrucchio in Honduras. Con la scusa di una prova da apnea da dover superare, la naufraga è stata chiamata ad andare in spiaggia...

Rosa Perrotta/ La sorpresa di papà Mario commuove l'ex tronista (L'Isola dei Famosi 2018) : Rosa Perrota non riesce ad andare d'accordo con Alessia Mancini. L'Isola dei Famosi 2018 vede i due gruppi sempre più divisi, ma Nino Formicola avvisa l'ex velina. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:06:00 GMT)

Scintilla/ Il fidanzato di Elena Morali in studio : la naufraga spera in una sorpresa... (Isola dei Famosi 2018 : Scintilla, Gianluca Fubelli è il fidanzato di Elena Morali. Questa sera in studio all'Isola dei Famosi 2018: ci sarà una sorpresa per la naufraga?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018/ Diretta : Flavio Montrucchio - la romantica sorpresa ad Alessia Mancini (Ottava puntata) : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 torna questa sera con una serie di novità: in studio anche Valeria Marini, a un passo dalla sua partenza perr Playa Uva. Eliminati, nominati e...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta : Flavio Montrucchio sbarca a sorpresa in Honduras : ottava puntata Isola dei Famosi 2018 ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

PIETRO TARTAGLIONE/ Difende Rosa Perrotta dalle critiche : sorpresa in arrivo? (Isola dei Famosi 2018) : PIETRO TARTAGLIONE tira fuori le unghie per Difendere la fidanzata Rosa Perrotta, al centro di diverse contestazioni di altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:30:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta : Flavio Montrucchio sbarca a sorpresa in Honduras : ottava puntata Isola dei Famosi 2018 ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e diretta : resa dei conti in arrivo - tutti contro tutti (Ottava puntata) : L'Isola dei Famosi 2018 torna questa sera con una serie di novità: in studio anche Valeria Marini, a un passo dalla sua partenza perr Playa Uva. Eliminati, nominati e...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:06:00 GMT)