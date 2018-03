Isola | Per i bookmaker Bianca Atzei verso la vittoria | Francesca Cipriani outsider a 3 | 50

L'Isola dei Famosi 2018 - vincitrice Bianca Atzei per gli scommettitori : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sempre più uniti all’Isola dei Famosi: la cantante sarda ha ritrovato il sorriso grazie all’amicizia nata con l’ex vincitore del Grande Fratello e suggellata da una nuotata senza costume da bagno sull’Isla Bonita. La Atzei convince i bookmaker ed è sempre favorita per la vittoria che, riporta Agipronews, si gioca a 2,50 su Snai, davanti al pallanuotista Amaurys Perez a 3 volte la posta e l’outsider ...

Piemonte : valanga in Valsesia - Isolate 19 persone : Nel territorio di Alto Sermenza (Vercelli), in Valsesia, un gruppo di 19 persone, tra cui alcuni turisti, è rimasto isolato: le nevicate dei giorni scorsi hanno provocato la caduta della valanga “Ciaffera”, che si crea spesso in questi casi. La massa di neve ha interrotto la SP 10 dopo Rimasco. In corso le operazioni di rimozione della neve. In via precauzionale è stata chiusa anche la SP 124 che collega Ferrate a ...

Isola dei Famosi 2018 / Tempo di bilanci per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (19 marzo) : A un giorno dalla nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018, alcuni naufraghi hanno tirato le somme della loro avventura honduregna. Ecco il filmato del loro lungo sfogo…(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT)

“Hanno sbagliato tutto”. Isola : il duro attacco di Maurizio Costanzo. Il giornalista non ci va giù tenero e ha parole forti per tutti : “L’Isola dei Famosi è sempre peggio”. E poi quelle parole sulla conduttrice : “Un terreno minato…” : Lo scandalo ‘canna-gate’all’Isola dei Famosi ha rivoluzionato l’andamento dell’intero reality. Dopo le accuse da parte di Eva Henger a Francesco Monte, il clima in trasmissione si è fatto sempre più teso. La ex naufraga ha dichiarato in diretta che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe consumato e comprato della droga in Honduras e da allora l’avventura di Monte all’Isola è radicalmente cambiata: Francesco ha deciso di ...

“Eva ti chiedo scusa”. Isola - clamoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...

Corna gate all’Isola - Monica Setta fa i nomi di Capriotti e Perez poi ritratta. Karina : «Hai fatto una figura di mer*a» : Domenica Live, Cecilia Capriotti, Craig Warwick, Monica Setta La tresca honduregna scatena il pandemonio a Domenica Live. Nel programma condotto da Barbara D’Urso si è parlato del gossip secondo cui all’Isola dei Famosi 2018 due concorrenti sposati avrebbero amoreggiato in gran segreto. Di chi si tratta? Ad accendere le polveri su Canale5 è stata la giornalista Monica Setta, la quale ha riferito di aver appreso da Craig Warwick che i ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti e Amaurys Perez insieme all'Isola dei Famosi 2018? Lo scontro con Craig Warwick : A Domenica Live, oggi, si affronta un altro spinoso argomento legato all'Isola dei Famosi 2018. Come riportato da Casa Signorini, Amaurys Perez avrebbe tradito la moglie Angela con una delle isolane. Le principali 'indiziate', Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, quest'ultima, presente, in puntata:prosegui la letturaDomenica Live, Cecilia Capriotti e Amaurys Perez insieme all'Isola dei Famosi 2018? Lo scontro con Craig ...

“Trombata”. Isola - uno schiaffo epocale per Alessia Marcuzzi. La conduttrice costretta al passo indietro e già pronta a finire altrove. Al suo posto ecco un pezzo da novanta. E i fan accusano : “Tutta colpa di Eva Henger!” : Nel bene (e ancor di più nel male) l’Isola dei Famosi 2018 passerà alla storia della televisione. Il canna gate che ha visto protagonisti Francesco Monte e Eva Henger ha scosso dalla fondamenta programma e produttori che, tra ipotesi di sospensione, accuse e insulti hanno preso una decisione che, fino a poche settimane fa sembrava incredibile. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi l’Isola dei Famosi si avvia verso una rivoluzione, ...

Colpo di coda invernale - pioggia su tutta la penIsola - in arrivo temperature gelide : Roma - Serie di perturbazioni che mantengono viva sulla penisola una situazione meteo instabile, con pioggia sulla maggior parte dello Stivale Il passaggio della perturbazione numero 8 del mese di Marzo sarà poi alla base della formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo che causa ancora piogge e temporali ma anche nevicate sui monti, dall'altra richiamerà dell'aria fredda dalla Russia con graduale calo delle ...

L'Isola dei famosi - Eva Henger nei guai per lo scandalo droga? La confessione Video : Per Eva Henger cominciano i primi guai dopo lo scandalo droga alL'Isola dei famosi 2018 [Video]? A quanto pare sembrerebbe che Francesco Monte abbia deciso di prendere in mano le redini della situazione del canna gate che come ben saprete è stato portato alla luce proprio dalla Henger nel corso di questa ultima stagione del reality show. L'ex nuafraga ha puntato il dito contro Francesco Monte affermando di averlo visto comprare droga in Honduras ...

Luciana Littizzetto a C’è posta per te : frecciatina al canna-gate dell’Isola dei Famosi? : C’è posta per te, Luciana Littizzetto prende in giro il look di Maria De Filippi e tira in ballo il canna-gate dell’Isola dei Famosi Luciana Littizzetto è tornata a C’è posta per te per un divertente siparietto che ha coinvolto Paola Caruso, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Michela Persico e Erjona Sulejmani. Nel lungo monologo della comica […] L'articolo Luciana Littizzetto a C’è posta per te: frecciatina al ...

Isola DEI FAMOSI 2018 - CANNA-GATE "BIS"/ Si apre uno scenario inaspettato per la prossima edizione : ISOLA dei FAMOSI 2018, scoppia il "canngate bis" con le rivelazioni di Rocco Siffredi. Ma Eva Henger torna all'attacco contro la produzione e lancia nuove accuse.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Francesca Cipriani lascia l'Isola Per un controllo medico : Arriva il maltempo sull'isola e in Honduras anche gli umori iniziano a diventare più cupi. A mettere in rilievo l'astio che corre tra alcuni dei concorrenti del reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alessia...

Isola - Eva Henger rivela : 'Ecco perché Barbara D'Urso non mi invita più...' : di Emiliana Costa MILANO - Eva Henger e il canna-gate . L'ex naufraga dell' Isola dei Famosi , ancora in vena di rivelazioni, svelerebbe sul settimanale Nuovo Tv il motivo per il quale non sarebbe più ...