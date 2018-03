Isola Dei Famosi | Rocco Siffredi | nuove insinuazioni sul canna-gate!

L'Isola Dei Famosi 2018 puntata 19 marzo : anticipazioni e diretta : Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, ha anche una striscia quotidiana, affidata a Stefano De Martino, che raccoglie il racconto giornaliero delle avventure dei naufraghi in Honduras. Su Gossipblog, magazine di gossip di Blogo, la diretta del daytime.prosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 puntata 19 marzo: anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 19 marzo 2018 12:46.

Isola Dei Famosi - Alfonso Signorini conferma la versione della Cipriani : "La Marini ha detto una bugia" : La disputa tra le due conturbanti showgirl nel dietro le quinte di 'Casa Signorini' sarebbe confermato dal padrone di casa.

Isola Dei Famosi 2018 news : Maurizio Costanzo e il canna-gate - Valeria Marini e le lezioni di sess0 : L'Isola dei Famosi, domani, torna con una nuova avvincente puntata condotta da Alessia Marcuzzi. Nuovi scontri, alleanze, pettegolezzi animano le giornate dei naufraghi.

Isola Dei Famosi 2018 / Jonathan Kashanian rischia l'eliminazione? Il web dubita di lui (19 marzo) : A un giorno dalla nona puntata dell'Isola dei Famosi 2018, alcuni naufraghi hanno tirato le somme della loro avventura honduregna. Ecco il filmato del loro lungo sfogo…

Sospesa L'Isola Dei famosi 2018 dopo lo scandalo droga? La scelta Mediaset Video : L'#Isola dei famosi 2018 rischia di essere Sospesa dal palinsesto di Canale 5 [Video]? Il reality show potrebbe essere chiuso in anticipo rispetto al previsto dopo lo scandalo droga che in queste settimane ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social? E' questa l'ultima indiscrezione a dir poco clamorosa che sta facendo il giro della rete e che sta allarmando non poco i fan della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. A rischio ...

Isola Dei Famosi 2018 / Tempo di bilanci per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (19 marzo) : A un giorno dalla nona puntata dell'Isola dei Famosi 2018, alcuni naufraghi hanno tirato le somme della loro avventura honduregna. Ecco il filmato del loro lungo sfogo…

Isola Dei Famosi : Maurizio Costanzo si schiera con Eva Henger? Stoccata su Nuovo : Tra ironia, prese di posizioni clamorose e nuove rivelazioni. L'Isola dei Famosi 2018 sarà ricordata per il 'canna gate' e per le infinite polemiche nate in seguito alla denuncia di Eva Henger nel corso della seconda puntata del reality show di Canale 5. Da quel 'Francesco ha portato la droga nel programma' niente è stato più lo stesso. Striscia la notizia e diversi talk show (Domenica Live e Pomeriggio 5) si sono occupate in maniera ...

Isola Dei Famosi - Luxuria : "Amaurys e Cecilia a letto insieme?" : L'indiscrezione di Chi da cui tutto è partito è questa: 'Due naufraghi sposati hanno fatto sesso all'Isola dei Famosi'. Da qui si sono scatenati fiumi di polemiche e di sospetti sull' Isola dei Famosi ...

“Hanno sbagliato tutto”. Isola : il duro attacco di Maurizio Costanzo. Il giornalista non ci va giù tenero e ha parole forti per tutti : “L’Isola Dei Famosi è sempre peggio”. E poi quelle parole sulla conduttrice : “Un terreno minato…” : Lo scandalo ‘canna-gate’all’Isola dei Famosi ha rivoluzionato l’andamento dell’intero reality. Dopo le accuse da parte di Eva Henger a Francesco Monte, il clima in trasmissione si è fatto sempre più teso. La ex naufraga ha dichiarato in diretta che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe consumato e comprato della droga in Honduras e da allora l’avventura di Monte all’Isola è radicalmente cambiata: Francesco ha deciso di ...

Domenica Live - accuse e minacce di querele : sotto i riflettori i nomi dei possibili protagonisti di una notte "hot" all'Isola Dei Famosi : ROMA - Su Leggo.it gli aggiornamenti sull'Isola dei Famosi. Pesanti accuse e repliche dai toni accesi a Domenica Live nello spazio dedicato all?Isola dei Famosi. sotto i riflettori, le...

“Una notte di passione”. Isola - Craig Warwick rivela tutto. A Domenica Live scoppia il putiferio - l’ex naufrago confessa. Gli altarini dell’Isola Dei Famosi spuntano fuori e la reazione di Cecilia Capriotti è furibonda : Dell’Isola dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live, in studio si è tornati a parlare di uno dei tanto argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l’ipotetico ...

Isola Dei Famosi 2018/ Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Forse ho illuso il mio ex" (18 marzo 2018) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi

Domenica Live - Cecilia Capriotti e Amaurys Perez insieme all'Isola Dei Famosi 2018? Lo scontro con Craig Warwick : A Domenica Live, oggi, si affronta un altro spinoso argomento legato all'Isola dei Famosi 2018. Come riportato da Casa Signorini, Amaurys Perez avrebbe tradito la moglie Angela con una delle isolane. Le principali 'indiziate', Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, quest'ultima, presente, in puntata:

Isola Dei Famosi 2018/ Domenica Live : Cecilia Capriotti contro Craig Warwick (18 marzo 2018) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi