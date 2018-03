Isola | dal “canna-gate” al “corna-gate” | bomba! La produzione ha deciso | durante la

“È Bianca Atzei”. Isola dei famosi - la notizia è di quelle ‘boom’. Quella voce - molto insistente - sulla cantante-naufraga arriva a poche settimane dalla fine del reality : Mancano poche settimane alla conclusione dell l’Isola dei famosi. L’edizione 2018 del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è iniziato lunedì 22 gennaio e chiuderà i battenti a breve. Nel corso di questi due mesi i telespettatori ne hanno visto di tutti i colori. A partire dal famoso canna-gate, nel quale si trova invischiato l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, arrivando alla recente polemica sul cibo portato sull’Isola ...

Sospesa L'Isola dei famosi 2018 dopo lo scandalo droga? La scelta Mediaset Video : L'#Isola dei famosi 2018 rischia di essere Sospesa dal palinsesto di Canale 5 [Video]? Il reality show potrebbe essere chiuso in anticipo rispetto al previsto dopo lo scandalo droga che in queste settimane ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social? E' questa l'ultima indiscrezione a dir poco clamorosa che sta facendo il giro della rete e che sta allarmando non poco i fan della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. A rischio ...

Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e il cannagate : Mara Venier e Filippo Nardi dalla parte di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi

L'Isola dei famosi - Eva Henger nei guai per lo scandalo droga? La confessione Video : Per Eva Henger cominciano i primi guai dopo lo scandalo droga alL'Isola dei famosi 2018 [Video]? A quanto pare sembrerebbe che Francesco Monte abbia deciso di prendere in mano le redini della situazione del canna gate che come ben saprete è stato portato alla luce proprio dalla Henger nel corso di questa ultima stagione del reality show. L'ex nuafraga ha puntato il dito contro Francesco Monte affermando di averlo visto comprare droga in Honduras ...

Isola dei Famosi 2018 - Canna-gate "bis"/ Eva Henger senza freni : "Hanno calcolato tutto dall'inizio!" : Isola dei Famosi 2018, scoppia il "canngate bis" con le rivelazioni di Rocco Siffredi. Ma Eva Henger torna all'attacco contro la produzione e lancia nuove accuse

Rocco Siffredi - canna-gate all'Isola dei Famosi/ Scoppia un nuovo scandalo? Il web attende chiarimenti : Rocco Siffredi, canna-gate all'Isola dei Famosi: "E' successo anche nella mia edizione e in quella di Malena". L'attore e produttore porno sgancia un'altra bomba. La Marcuzzi replicherà?

Striscia : "I naufraghi dell'Isola hanno cibo dalla produzione?" : Striscia la Notizia mette nel mirino ancora una volta l 'Isola dei Famosi . Il tg satirico ha indagato su alcuni pasti consumati dai naufraghi durante la loro avventura in Honduras. Di fatto Striscia ...

“Isola dei Famosi - ma allora è un vizio”. Il reality di nuovo nel caos : neanche il tempo di archiviare il “canna-gate” ed ecco l’ennesimo scandalo. Le immagini (e le parole di alcuni naufraghi) sembrano non lasciare dubbi. Che disastro! : Il caso del momento sembra, almeno per ora, essersi chiuso. Parliamo ovviamente del canna-gate andato in scena all’Isola dei Famosi 2018, che ha animato quasi da solo le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un episodio sul quale si sono concentrate non solo le attenzioni del pubblico, con le antenne drizzate di fronte alle indiscrezioni che continuavano a susseguirsi di giorno in giorno, ma anche quelle di ...

Striscia La Notizia Vs Isola dei Famosi 2018/ Video - Francesco Monte incastrato dalla nuova prova audio! : Striscia La Notizia torna a parlare del cannagate all'Isola dei Famosi 2018, mostrando al pubblico l'audio Isolato di Francesco Monte durante l'accusa in palapa di Eva Henger

“Non se ne può più di te”. Isola dei Famosi - è Karina Cascella show. Si sa : l’opinionista di Barbara D’Urso non resta certo a guardare in caso di scandali e litigi feroci. Ma non immaginerete mai chi le va dietro stavolta : Lo scandalo canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far parlare. A maggior ragione adesso che Alessia Marcuzzi ha preso posizione. Vi siete persi l’ultima diretta del reality? È successo il caos. Mai vista una Marcuzzi tanto furiosa. La conduttrice è letteralmente esplosa contro Eva Henger: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare ...

Isola dei Famosi - nuovo scandalo hard. 'Due naufraghi sposati hanno fatto sesso in Honduras'. : È scoppiato un nuovo scandalo sull'Isola dei Famosi. Questa volta è il settimanale Chi a lanciare l'indiscrezione insinuando che due naufraghi sposati avrebbero fatto sesso , senza però rivelare i ...

“La cosa più bella!”. Isola. Stefano De Martino - il dolcissimo dietro le quinte. L’inaspettata confessione dell’opinionista e le foto (mai viste) scattate lontano dalle telecamere : Stefano De Martino è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Il mitico ballerino ha spodestato Stefano Bettarini lasciato il suo caro programma, Amici di Maria de Filippi, per intraprendere questa nuova avventura in Honduras dove si è trasferito ormai da due mesi. Stefano è personaggio molto amato dal pubblico soprattuto da quello femminile che non riesce a resistere al suo indiscusso fascino: modi gentili, fisico scolpito, e ...

