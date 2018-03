Isola 2018 | Eva Henger Vs Alessia Marcuzzi Ospite di “Casa Signorini” | il giornalista la

L'Isola dei Famosi 2018 puntata 19 marzo : anticipazioni e diretta : Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, ha anche una striscia quotidiana, affidata a Stefano De Martino, che raccoglie il racconto giornaliero delle avventure dei naufraghi in Honduras. Su Gossipblog, magazine di gossip di Blogo, la diretta del daytime.prosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 puntata 19 marzo: anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 19 marzo 2018 12:46.

Sospesa L'Isola dei famosi 2018 dopo lo scandalo droga? La scelta Mediaset Video : L'#Isola dei famosi 2018 rischia di essere Sospesa dal palinsesto di Canale 5 [Video]? Il reality show potrebbe essere chiuso in anticipo rispetto al previsto dopo lo scandalo droga che in queste settimane ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social? E' questa l'ultima indiscrezione a dir poco clamorosa che sta facendo il giro della rete e che sta allarmando non poco i fan della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. A rischio ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti e Amaurys Perez insieme all'Isola dei Famosi 2018? Lo scontro con Craig Warwick : A Domenica Live, oggi, si affronta un altro spinoso argomento legato all'Isola dei Famosi 2018. Come riportato da Casa Signorini, Amaurys Perez avrebbe tradito la moglie Angela con una delle isolane. Le principali 'indiziate', Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, quest'ultima, presente, in puntata:prosegui la letturaDomenica Live, Cecilia Capriotti e Amaurys Perez insieme all'Isola dei Famosi 2018? Lo scontro con Craig ...

Isola 2018 : Monte-Di Bendetto si baciano e Cecilia Rodriguez reagisce così Video : L'#Isola dei Famosi, in un modo o nell'altro, è al centro del gossip ma questa volta non vogliamo parlare di battibecchi o droga ma vogliamo parlare dell'amore nato tra #Francesco Monte, ex tronista di uomini e donne di Maria De Filippi e #paola di benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin. I due si sono conosciuti ufficialmente sull'Isola dei Famosi in Honduras ma qualcuno aveva vociferato, gia' prima della partenza, che il bel giovane pugliese ...