Iori | uscire da omertà e silenzio che circonda bullismo al femminile

Terremoto Norcia : Castelluccio vuole uscire dal Parco dei Sibillini - e prepara una fIoritura “mai vista” : Associazioni ed enti del borgo hanno promosso una raccolta di firme a Castelluccio di Norcia per uscire dall’Ente Parco dei Monti Sibillini: “L’iniziativa nasce da un sentimento che accomuna tutti coloro che amano questo luogo e si pone l’obiettivo di uscire da questo Parco, che invece di essere una risorsa per il territorio e per la gente che ci vive, e’ un continuo limite“, ha spiegato all’ANSA, Gianni ...