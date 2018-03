Io | Lenin e Luigi Di Maio | Orietta Berti racconta il suo lato nascosto

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) L'usignolo di Cavriago, ovvero, è una delle cantanti italiane più amate di sempre ma non tutti sanno che, dietro l'aria della tranquilla signora emiliana, si cela una donna da sempre impegnata ed interessata alla politica, come rivela lei stessa sulle pagine de La Nazione.Sono sempre stata così. Forse certi intervistatori interessati di più alla paesanotta che alla cantante hanno tralasciato alcuni aspetti della mia vita. È vero che vengo dalla provincia emiliana, ma ho vissuto per 26 anni tra Las Vegas e Los Angeles conducendo una vita da diva molto più diva di tante altre pretese dive., classe 1945, ultimamente nasconde molto poco questo suo amore per la politica: basti pensare alle numerose dichiarazioni d'amore fatte al M5S e, in particolare, al leaderDi.Le idee dei Cinque Stelle sono talmente giuste ...