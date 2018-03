Investita e uccisa | ma al volante non c’era nessuno Il caso ha subito fatto il giro del

caffeinamagazine

: RT @ANNAQuercia: Investita e uccisa da un'auto senza conducente: Uber sospende i test delle auto autonome - StefaniaT1 : RT @ANNAQuercia: Investita e uccisa da un'auto senza conducente: Uber sospende i test delle auto autonome - ANNAQuercia : Investita e uccisa da un'auto senza conducente: Uber sospende i test delle auto autonome - ALESSIinfo1 : RT @lanuovasardegna: Giovane investita e uccisa a Macomer, sotto torchio il proprietario del suv. Interrogato dagli uomini della squadra m… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Qualcuno dirà che era prevedibile… Qualcun altro dirà che non doveva assolutamente accadere una cosa del genere. Purtroppo, però, prevedibile o no, ilè accaduto davvero e una donna è morta dopo essere statada un’auto autonoma di Uber. L’incidente, avvenuto in Arizona, spinge l’app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San Francisco, Phoenix, Pittsburgh e Toronto. “È una notizia terribilmente triste. Lavoriamo con le autorità per capire cosa è accaduto”, afferma Dara Khosrowshahi, l’amministratore delegato di Uber, in un tweet. La donna stava attraversando la strada non sulle strisce pedonali a Tempe quando l’auto Uber, una Volvo in quel momento in modalità autonoma ma con un operatore di sicurezza al, l’ha colpita intorno alle ...