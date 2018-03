Intesa con i 5 Stelle? Sì seMa fuori gli estremisti grillini Parla il

MotoGp Qatar - Tardozzi : «Con Dovizioso c'è Intesa» : TORINO - Dopo la splendida vittoria di Losail sono tutti pazzi per Dovizioso. A differenza degli avversari, in casa Ducati i due piloti non hanno ancora rinnovato il loro contratto, ma sembra non ci ...

Olimpiadi - Intesa M5S : 'Torino interessata'. Ma è gelo del Coni : In ballo ci sono le Olimpiadi invernali del 2026, e quindi Chiara Appendino prova lo slalom gigante. La sindaca di Torino, dopo la riunione di venerdì sera con la sua maggioranza , tre ore tesissime, ...

Voli verso l'America e Intesa con Ryanair. In estate parte la sfida di Italian Airways : La nuova compagnia avrà 5 mila dipendenti e base a Bergamo Ormai è tutto pronto per il decollo. I manager sono al lavoro per mettere in pista entro l'estate Italian Airways, la nuova compagnia aerea ...

Dialogo M5S-Lega - il muro di Di Maio su Romani. Berlusconi : Intesa col Pd o Salvini ci taglia fuori : Sull’asse populista è braccio di ferro: «Sentirò tutti, ma no a condannati e chi è sotto processo. Romani (FI) nel mirino. Salvini: «Tagli ai vitalizi? L’emergenza è il lavoro»

Olimpiadi 2026 a Torino - Intesa con i consiglieri : Appendino manda lettera di interesse al Coni : Olimpiadi 2026 a Torino, intesa con i consiglieri: Appendino manda lettera di interesse al Coni Il Movimento 5 stelle lavorerà nei prossimi mesi “per capire se esistano i presupposti di sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere alla candidatura” Continua a leggere L'articolo Olimpiadi 2026 a Torino, intesa con i consiglieri: Appendino manda lettera di interesse al Coni proviene da NewsGo.

Appendino trova l'Intesa con i consiglieri M5S 'dissidenti' : inviata la lettera di interesse di Torino per le Olimpiadi 2026 : La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina.Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino", che ha inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d'interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026. ...

Trovare un'Intesa col Pd - evitare a tutti costi le elezioni. Le idee chiare di Berlusconi : Un governo di centrodestra con l'eventuale condivisione esterna del Pd sui singoli provvedimenti. È la scommessa che Silvio Berlusconi - parlando degli scenari allo studio per la formazione del prossimo esecutivo - espone ai parlamentari di Forza Italia riuniti per la prima volta dopo il voto del 4 marzo nella Sala della Regina di Montecitorio. Salvini e Meloni non sono d'accordo? Cercheremo di convincerli, anche se ci ...

Intesa Lega-M5S - Sallusti contro la Lega : “Ha raccolto voti e scappa col malloppo. Il trasformismo in politica non porta risultati” : A L’aria che tira (La7) un Alessandro Sallusti caustico sulla possibilità di un accordo M5s-Lega. La fattibilità di una tassa uguale per tutti, proposta dalla Lega di cui Claudio Borghi è il consigliere economico, nel dibattito con Antoni Misiani e Raffello Lupi che afferma: “Nemmeno Borghi se diventa ministro dell’economia la farà, è solo un simbolo” L'articolo Intesa Lega-M5S, Sallusti contro la ...

Intesa col M5s : restano le divergenze tra Salvini e Berlusconi : Sull'idea di una collaborazione di governo fra Lega e 5 Stelle, Forza Italia si ribella e per bocca di Brunetta chiede pari dignità altrimenti 'la coalizione si può rompere' -

Pensioni : Intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità Video : Ieri #Matteo Salvini ha gia' chiamato #Luigi Di Maio M5s, Maurizio Martina Pd e Piero Grasso Leu per avviare la discussione sulla presidenze di Camera e Senato, ma l’attenzione è rivolta anche alla formazione del nuovo governo [Video]e in questa trattativa fondamentale è per il segretario della Lega la questione della riforma #Pensioni. Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio – ha detto oggi il leader della ...

Sullo sfondo il dissidio tra Salvini e Berlusconi sull'Intesa coi 5Stelle : Nel centrodestra è aperto il confronto sull'idea di una collaborazione al governo fra Lega e Movimento 5Stelle che sembra dividere Salvini e Berlusconi -

