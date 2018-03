Inter | Spalletti ha ritrovato Icardi A Suning il compito di blindare l' attaccante

Inter - finalmente due esterni spallettiani : Candreva costruisce - Perisic affonda i colpi : L'Inter torna a volare grazie al supporto delle corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'ottimo lavoro svolto da Perisic e Candreva contro la Sampdoria. 'La Samp viene letteralmente squarciata dagli esterni nerazzurri, loro sì molto spallettiani nell'Interpretazione.

Inter - Spalletti trova la formula della felicità in uno 'strano' triangolo : Spalletti ha trovato la formula che dona equilibrio alla sua Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come la fonte del ritrovato entusiasmo risieda a centrocampo. 'Samp o meno, Icardi è irresistibile, fa un gol di tacco che entrerà nella storia: ma sarebbe semplicistico fermarsi ...

Esclusiva CalcioWeb-Inter - la decisione è presa : via Spalletti - tutto su Mourinho : Tifosi dell’Inter il ritorno dell’allenatore del Triplete è possibile. Sembra chiaro che i nerazzurri, in caso di mancata qualificazione in Champions, cacceranno Spalletti. I cinesi vogliono creare una super squadra in grado di competere a tutti i livelli: da qui la decisione, a fine anno, di puntare tutto sul ritorno di Mourinho. L’allenatore portoghese sta attraversando un periodo difficile con il Manchester: eliminato dalla ...

Inter - Spalletti : 'Non so quale sia il sistema giusto per vincere ma conosco quello per perdere' : TORINO - ' È servita la mia provocazione sulla mancanza di qualità? Io l'ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori, poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e ...

Sampdoria-Inter - Icardi : 'Spalletti ci ha provocato e noi abbiamo risposto. La Nazionale? Giusto così' : ... possiamo andare alla sosta più tranquilli e affrontare poi con più calma la prossima partita" ha detto l'attaccante argentino, intervistato da Sky Sport al fischio finale. Prospettive di Nazionale ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Bravo Sampaoli - lasciami Icardi. Ora la squadra gira come deve' : L'allenatore ha commentato il successo intervistato da Sky Sport: "E' questo l'atteggiamento e la compattezza che voglio vedere sempre, gestire i momenti tutti insieme e capire quando concedere e ...

Spalletti dopo Samp-Inter : "Ho capito che con i complimenti si perde" : L'allenatore nerazzurro torna sulle dichiarazioni sulla 'scarsa qualità' ma aggiunge: "Oggi la palla girava velocemente"

Inter - Spalletti : "Che personalità... Adesso è un'altra squadra" : Se il discorso sulla qualità era nato per stimolare i giocatori, Spalletti ha ottenuto risultati ben oltre le aspettative. Il tecnico dopo il 5-0 sulla Sampdoria spiega: "E' servita la mia ...

Icardi : 'Spalletti ha scosso l'Inter. 103 gol in A? Marassi nel destino' : 'Ci voleva una partita così dopo la gara di sacrificio fatta con il Napoli - ha detto il capitano dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Oggi dovevamo fare noi il ...

Inter - Icardi fa 103 in Serie A. Spalletti ritrova il suo bomber : Uragano Icardi su Marassi. Erano 71 giorni che il capitano dell'Inter non segnava in campionato: le nubi si sono addensate per ben 7 giornate di campionato, anche a causa di un infortunio che lo ha ...

Inter - Perisic - dove sei finito? Spalletti conta sul vero Ivan : Ivan Perisic si è fermato a quella tripletta del 3 dicembre al Chievo. Poi un netto calo, coinciso con la flessione generale dell'Inter, come sottolinea Luca Taidelli nell'articolo sulla Gazzetta in ...

Inter - Spalletti cambia ancora contro la Sampdoria Video : Domani alle ore 12:30 allo stadio Ferraris di Genova andra' in scena l'anticipo della domenica della ventinovesima giornata di campionato tra #Sampdoria e #Inter. Una partita molto importante per entrambe le squadre visto che i blucerchiati sono in piena lotta per un piazzamento in Europa League visto che al momento sono al settimo posto, a 44 punti, a tre lunghezze dal Milan sesto in classifica, mentre i nerazzurri sono in lotta per un ...

Spalletti : “Devo meritarmi l’Inter” : Spalletti: “Devo meritarmi l’Inter” Due misere vittorie nelle ultime 11 partite. A Marassi contro la Sampdoria l’Inter deve cambiare marcia per restare agganciata al treno Champions League. Con un vittoria (e una gara in meno), i nerazzurri ritroverebbero almeno per una notte il quarto posto. Luciano Spalletti presenta la sfida con i blucerchiati. Continua a […] L'articolo Spalletti: “Devo meritarmi ...

Inter - due big straniere su Spalletti : ... il tecnico toscano potrebbe anche dire addio alla società di corso Vittorio Emanuele: su di lui, secondo quanto riporta Rai Sport , c'è l' Interesse di Arsenal e Borussia Dortmund .