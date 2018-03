Inter | scambio super con con un top club di Serie A? I dettagli

Inter - con la Sampdoria si tratta un clamoroso scambio Video : Nel giorno in cui Inter e Sampdoria [Video] si sono sfidate allo stadio Marassi di Genova nell'anticipo delle 12:30 con il risultato finale di 0-5, che ha visto i nerazzurri tornare momentaneamente in zona Champions, in attesa di conoscere il risultato della Lazio questa sera, le due squadre ne hanno approfittato anche per intavolare una trattativa sorprendente. E' risaputo il buon rapporto che Intercorre tra le due societa' e a testimonianza di ...

Polonia-Italia : Interscambio record sopra i 20 miliardi : L'interscambio tra Italia e Polonia ha superato i 20 miliardi di euro, per la prima volta nel 2017. Con 10 miliardi di esportazioni verso l'Italia e con importazioni per 10,7 miliardi, il Paese ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Ipotesi scambio William Carvalho-Brozovic ma Pinamonti... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: Ipotesi di scambio tra William Carvalho e Marcelo Brozovic ma Pinamonti blocca tutto.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Calciomercato Inter - contatti per uno scambio con lo Sporting Lisbona : la situazione : Calciomercato Inter – Ultime ore prima del gong e la situazione in casa Inter non si sblocca, continua la ricerca ad un nuovo calciatore da regalare al tecnico Spalletti ma più passano le ore più aumentano le possibilità di rimanere a mani vuote. Nel frattempo altro tentativo, secondo quanto riporta ‘Premium Sport’ si sta pensando ad uno scambio di centrocampisti, Brozovic e William Carvalho con lo Sporting Lisbona. Le società ...

Inter - scambio Brozovic-Schneiderlin : no dell'Everton : Nuova idea per il mercato dell' Inter : come riferito da Sky Sport , i nerazzurri hanno proposto all' Everton uno scambio tra Marcelo Brozovic e Morgan Schneiderlin , ma i Toffees hanno rifiutato.

CALCIOMERCATO Inter/ News - Possibile scambio Pinamonti-Duncan col Sassuolo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: possibili affari con il Sassuolo con Pinamonti in neroverde e Duncan in nerazzurro.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Milan-Real - scambio? Un mediano top per l'Inter - Restyling difesa per la Juve Video : La sessione invernale di calciomercato [Video] sta per terminare. La #Juventus continua a pensare al futuro e sembra avviarsi a questa sessione di riparazione con la sola operazione Pjaca in uscita. Il #Milan ha ribadito a più riprese che non ci saranno operazioni in entrata ma ad oggi anche in uscita la situazione appare in fase di stallo. L'unico club, tra le grandi, che si sta muovendo 'in grande' è l'#Inter. I nerazzurri non sembrano volersi ...

L'Inter continua a lavorare allo scambio Correa-Brozovic : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , L'Inter sta continuando a lavorare allo scambio fra Joaquin Correa e Marcelo Brozovic . Le parti torneranno a parlare dell'operazione già nella giornata di oggi, ma nei contatti con l'agente ...

Inter - Joao Mario-West Ham : si tratta sulla formula del prestito - no dei nerazzurri ad uno scambio folle : Joao Mario-West HAM, LE ULTIME – Nelle ultime ore si è riaperta la trattativa per la cessione di Joao Mario al West Ham. Gli ‘Hammers’ infatti non vogliono arrendersi, nonostante la freddezza del portoghese alla possibilità di approdare in Inghilterra. Il club inglese però ha deciso di pagare tutto l’ingaggio all’ex Sporting Lisbona: 2,5 milioni lordi più 400 mila euro di commissione all’agente, per un totale ...

Calciomercato Inter/ News - frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Voto di scambio - Luigi Cesaro indagato insieme al figlio Armando. Forza Italia li ha già assolti : ‘Interferenze giustizialiste’ : Un avviso di conclusione delle indagini con l’accusa di Voto di scambio per quello che è l’uomo forte di Forza Italia in Campania. Finisce ancora sotto inchiesta Luigi Cesaro, alias “a purpetta“, l’ex presidente della provincia di Napoli, deputato del partito di Silvio Berlusconi. indagato con lui è anche il figlio, Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. E poi Flora Beneduce, altra ...

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Inter - offerto Brozovic per un nuovo scambio : Secondo Sky Sport , l' Inter sta pensando di inserire Marcelo Brozovic in uno scambio col Siviglia per avere Joaquin Correa . L'ex Sampdoria è un'idea che intriga la dirigenza nerazzurra, discorso aperto.

West Ham piomba su Joao Mario - possibile scambio con l'Inter Video : l'Inter continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Il più di tutti a muoversi è il ds Piero Ausilio, di ritorno dalla missione in Spagna per fare ulteriori passi avanti per quanto riguarda l'operazione che dovrebbe portare Rafinha in nerazzurro. Al momento le due parti sono ferme, il ds è rimasto al prestito con diritto di riscatto non lontano dai 25 milioni di euro più bonus, mentre i blaugrana chiedono un ...