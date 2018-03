Inter | Icardi | 110 milioni sono pochi per la clausola? Forse sì

Calciomercato - Icardi via dall’Inter : “offerte incredibili”. I cinesi corrono ai ripari : “Quale sarà il colpo importante dell’estate? Giocatori forti in Italia ce ne sono tantissimi, Dybala, Icardi su tutti, ma credo che Icardi sia il giocatore che arriverà ad avere offerte tali che l’Inter farà fatica a rilanciare. Indipendentemente dalla clausola credo che per lui sia venuto il momento di fare un cambiamento, è uno dei giocatori che sarebbe bene provasse una nuova avventura. Dove? Credo all’estero e non in ...

Pastorello : 'L'Inter faticherà a trattenere Icardi' : Ne e' convinto il procuratore e agente Fifa Federico Pastorello, che ai microfoni di 'La politica nel pallone', su Gr Parlamento, scommette su un addio dell'attaccante argentino nonostante la ...

Inter : Icardi - qualità e calendario. La Champions così è più reale : Il ricordo fresco di cinque gol, dieci partite da disputare, un punto di vantaggio , più una gara da recuperare, sulla Lazio, cinque lunghezze , da far pesare nel derby, sul Milan: l'operazione ...

Inter - Spalletti ha ritrovato Icardi. A Suning il compito di blindare l'attaccante : In un colpo solo, l'Inter ritrova continuità, gol e Icardi. Insomma, ritrova quel gioco che in questi tre mesi Luciano Spalletti aveva smarrito per strada fino a scivolare al quinto posto. Il 5-0 in ...

L'Inter vuole blindare Icardi : pronto un ingaggio monstre e ritocco della clausola : Il contratto di Maurito con L'Inter andrà in scadenza il 30 giugno del 2021 ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Suning vuole blindare il suo capitano allungandogli la scadenza di due ...

L'Inter di Icardi fa rima con qualità : Matteo Basile Ci sarà un motivo se L'Inter negli anni si è meritata l'appellativo di pazza. Ma forse non basta. Psicopatica, da ricovero, meritevole di una camicia di forza ben stretta. Perché la ...

Icardi da 100 e lode e l'Inter rivede la Champions! : ... la sblocca Perisic, poi Icardi la chiude con un poker sensazionale , Video Gol, Sampdoria-Inter, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 18/03 Mauro Icardi fa poker e risponde all'...

Sampodoria-Inter 0-5 - Icardi entra nel club del poker nerazzurro Video : L'#Inter s'è desta. Improvvisamente i nerazzurri ritrovano gioco, convinzione e gol a grappoli e travolgono la Sampodoria a Marassi con un eloquente 5-0 [Video]. Nella circostanza i nerazzurri ritrovano anche il proprio bomber. #Mauro Icardi risponde alle critiche di qualche improvvisato denigratore e risponde anche al CT dell'Argentina, Jorge Sampaoli, che non lo ha tenuto in considerazione nelle convocazioni del prossimi impegni amichevoli ...

Inter - pioggia di gol alla Samp. Icardi incontenibile. : Mattator della gara è stato l'ex doriano Maurito Icardi, autore di ben 4 reti, che consentono al bomber argentino di raggiungere la quota di 103 reti in campionato e 100 in maglia nerazzurra in tutte ...

Sampdoria-Inter - le pagelle : Icardi su tutti - nei blucerchiati nessuan sufficienza : SAMPDORIA Viviano 5,5: tiene in piedi la baracca nei primi 25 minuti, poi si fa travolgere anche lui dall'ondata nerazzurra. Totalmente incolpevole sui primi 4 gol, poteva evitare il poker di Icardi. ...

Sampdoria-Inter - Icardi : 'Spalletti ci ha provocato e noi abbiamo risposto. La Nazionale? Giusto così' : ... possiamo andare alla sosta più tranquilli e affrontare poi con più calma la prossima partita" ha detto l'attaccante argentino, intervistato da Sky Sport al fischio finale. Prospettive di Nazionale ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Bravo Sampaoli - lasciami Icardi. Ora la squadra gira come deve' : L'allenatore ha commentato il successo intervistato da Sky Sport: "E' questo l'atteggiamento e la compattezza che voglio vedere sempre, gestire i momenti tutti insieme e capire quando concedere e ...

L’Inter travolge la Samp 4 gol di Icardi - finisce 0-5 Milan-Chievo 1-2 : la diretta : La squadra di Spalletti gioca la miglior partita del campionato. Perisic apre le marcature poi si scatena l’argentino che segna in tutti i modi, incluso un colpo di tacco da fuoriclasse

Icardi : 'Spalletti ha scosso l'Inter. 103 gol in A? Marassi nel destino' : 'Ci voleva una partita così dopo la gara di sacrificio fatta con il Napoli - ha detto il capitano dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Oggi dovevamo fare noi il ...