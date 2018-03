Inter | finalmente due esterni spallettiani | Candreva costruisce | Perisic affonda i colpi

In tv per cercare la figlia scomparsa. Choc : cosa è emerso. L’Intervista ai genitori prende subito una piega inaspettata - poi - finalmente - la verità sulla piccola Erica. Dramma senza pari : Appelli, anche in tv, per ritrovare Erica, la figlia adottiva di cui si era persa ogni traccia. Solo anni dopo, però, è uscita la verità. verità che nessuno avrebbe potuto mai immaginare guardando i genitori della ragazzina, Sandy e Casey Parsons, seduti sul divano nello studio del noto programma televisivo ‘Dr. Phil’. Sembravano una mamma e un papà amorevoli, ma soprattutto una mamma e un papà disperati e alla ricerca di un ...

Inter - Sabatini rompe il silenzio - finalmente : scagiona Zhang jr e rifila una bordata a Wanda Nara! : La crisi dell’Inter sembra non conoscere fine. La vittoria contro il Bologna è stata solo illusoria, a ‘Marassi’ nel fortino del Genoa, infatti, è arrivato un altro ko per la banda di Spalletti, scivolata al quinto posto in classifica. La gara con il Benevento sarà fondamentale, i nerazzurri non potranno fallire l’appuntamento con i tre punti. Sui social intanto i tifosi continuano a bersagliare Zhang Jindong, etichettato ...

Inter - Spalletti ha finalmente il suo centrocampista Video : L'ottimismo nerazzurro era in qualche modo fondato [Video], il Barcellona ha accettato l'offerta dell'#Inter. Rafinha sara' dunque un giocatore nerazzurro e, come concordato, arrivera' in prestito con diritto di riscatto. Nel corso della mattinata sarebbe pervenuta al club catalano anche un'offerta del Celta Vigo, dove il giocatore aveva disputato un grande campionato nella stagione 2013/2014. Ma cambiare maglia nella Liga non è nei piani del ...