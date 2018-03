Inter | data derby | Antonello replica a Fassone Sorpreso dal rumore mediatico

Milan - Fassone : 'Data derby? Delusi dall'Inter - dimostreremo loro che si può giocare a ridosso della Juve' : Il rifiuto della società nerazzurra, come spiegato dallo stesso Fassone ai microfoni di Sky Sport " dovuto alla mancata volontà di disputare la gara a ridosso dell'impegno della squadra di Spalletti ...

Milan-Inter - quando si recupera il derby? Decisa la data e l’orario : il nuovo programma. Si gioca di pomeriggio e in settimana! : Milan-Inter si giocherà mercoledì 4 aprile, alle ore 18.30. Questa è la decisione della Lega che ha definito la data del recupero del derby della Madonnina che era stato rinviato lo scorso 4 marzo per onorare la memoria di Davide Astori. Si giocherà dunque in orario pomeridiano e in giornata feriale: una decisione non gradita a tifosi e appassionati, molti non potranno recarsi allo Stadio. Si era pensato a spostare il match il 25 aprile ma ...

Nintendo annuncia la data del prossimo evento Interamente dedicato ai titoli indipendenti per Switch : Nintendo ha annunciato la data del prossimo evento dedicato interamente ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch, il Nindies Showcase Spring 2018.Come riporta Dualshockers, i titoli indie sono stati una parte fondamentale della libreria della console ibrida e, al fine di evidenziare questi giochi minori, Nintendo ha tenuto due eventi Nindies Showcase l'anno scorso, uno a febbraio e uno ad agosto. Oggi è stato rivelato che un altro ...

Francesco Monte va da Costanzo. Anzi no : giallo sull'Intervista rinviata senza data : Francesco Monte di giallo in giallo. Dopo il ' canna-gate ' dell' Isola dei Famosi , spunta quello sulla sua partecipazione al ' Maurizio Costanzo Show '. Le nuove puntate dello storico programma di ...

NeverwInter Nights Enhanced Edition : annunciata la data di uscita : Come riportato da Gamingbolt, Beamdog ha svelato la data d'uscita di Neverwinter Nights: Enhanced Edition per la gioia di tutti gli amanti dei classici Bioware.Il classico gioco di ruolo ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons è in arrivo su Steam il 27 marzo. Per chi ha effettuato il preordine è già possibile scaricare una versione preliminare del gioco.Questa versione riveduta e corretta di Neverwinter Nights includerà le due ...

Calcio - recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire, infatti, la data del Derby Milan-Inter, per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Milano - carabinieri sequestrano sacchi di marijuana : all’Interno i documenti di Lucrezia Mantovani - candidata alla Camera : Siamo alla fine del 2017, quando i carabinieri di Abbiategrasso, nel Milanese, sequestrano un grosso quantitativo di droga, destinato a uno spacciatore residente a Vigevano. I militari lo stanno pedinando da tempo, con l’ausilio di telecamere nascoste, perché il pusher è sospettato di legami con le cosche della ‘ndrangheta e con i trafficanti d’armi. L’uomo viene fermato e denunciato. Poi torna a piede libero. In questi giorni, al tribunale di ...