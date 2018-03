Inter | con la Sampdoria si tratta un clamoroso scambio

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Nel giorno in cuiVIDEO si sono sfidate allo stadio Marassi di Genova nell'anticipo delle 12:30 con il risultato finale di 0-5, che ha visto i nerazzurri tornare momentaneamente in zona Champions, in attesa di conoscere il risultato della Lazio questa sera, le due squadre ne hanno approfittato anche per intavolare unativa sorprendente. E' risaputo il buon rapporto checorre tra le due societa' e a testimonianza di ciò c'è l'affare che ha portato Milan Skriniar in nerazzurro l'estate scorsa. Il giocatore, infatti, approdò a luglio per venticinque milioni di euro ma nell'operazione era praticamente compreso il cartellino di Gianluca Caprari che, però, si accasò alla #a giugno per dieci milioni di euro, anche per far sì che la societa' nerazzurra riuscisse a rispettare i parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Un'operazione simile ...