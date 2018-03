Infortunio Lulic | ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018)– Il coordinatore dello Staff Medico biancoceleste Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il calciatore Senad, al termine dell'ultima partita disputata in Ucraina contro la Dinamo Kiev, ha riportato un'elongazione ai flessori della coscia sinistra. Il nostro centrocampista ha già svolto gli esami diagnostici ed ha iniziato a svolgere il protocollo previsto. Nell'arco della prossima settimana monitoreremo il calciatore sotto il punto di vista clinico e strumentale. La prognosi per il bosniaco è di circa 15 giorni. Durante la sosta, rimaniamo sempre in contatto con i calciatori e con gli staff medici delle varie Nazionali: speriamo che tutti i nostri calciatori tornino sani e salvi dai prossimi match".