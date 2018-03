Infezioni delle basse vie respiratorie | quando è il caso di ricoverare il paziente?

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) Questo post è a cura di Giovanni Puglisi, Specialista in Malattie dell'Apparato. Prof. a contratto Università La Sapienza.Polmonite. Diagnosticata, o sospettata, l'esistenza di una polmonite acquisita in comunità, è necessario procedere a una attenta valutazione prognostica. La decisione di ospedalizzare ilo trattarlo a domicilio è probabilmente la decisione clinica più importante nella gestione della malattia, con ripercussioni sull'iter diagnostico, sulle scelte di antibioticoterapia e sui costi.Numerosi studi sono stati condotti per definire criteri di indirizzo per il trattamento ospedaliero o domiciliare. I fattori di gravità implicanti un allargamento dello spettro del trattamento empirico od orientativi per l'ospedalizzazione vengono generalmente ritenuti: età superiore a 65 anni, segni di ...