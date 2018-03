Infarto | un test del sangue per predirlo

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Prevedere uno una qualunque malattia del cuore, leggendo nella ‘firma molecolare’ di un disturbo ancora silenzioso. Il primo studio clinico per misurare la probabilità di un attacco cardiaco attraverso un semplice prelievo parte da Milano, si chiama ‘Epifania’ e lo ha appena avviato il Centro cardiologico Monzino. Il progetto, spiegano dall’Irccs di via Parea, durerà 5 anni e recluterà mille pazienti. Persone a rischio che potrebbero però evolvere diversamente: restare sane oppure no, ammalarsi soltanto oppure morire di colpo. Distinguerle potrebbe fare la differenza per loro, ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario. “Grazie a un approccio combinato fra Tac coronarica e biomarcatori genomici – annunciano dal Ccm – una squadra di cardiologi, radiologi, emodinamisti e ricercatori del Monzino individuerà le ...